Một CSGT gọi côn đồ, dùng súng bắn thường dân

Điều đáng nói, Kiên hiện đang công tác tại Phòng CSGT - Công an tỉnh Nam Định. Nghi can này cũng chính là con trai thứ của nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Hành xử kiểu côn đồ

Theo phản ánh của anh Chiến với cơ quan báo chí, khoảng 21 giờ ngày 28/6/2011, khi anh Chiến đang lưu thông đến chân cầu Đò Quan (TP Nam Định) thì bị Kiên và nhóm bạn chặn xe lao vào hành hung.

Tại đây, do có nhiều người can ngăn nên nhóm Kiên bỏ đi. Sau đó, anh Chiến nhận được điện thoại của một đối tượng trong nhóm của Kiên tên là Đức đe dọa sẽ đến phá nhà.

Trước sự việc trên, anh Chiến đã báo Công an phường Phan Đình Phùng và quay xe về gia đình.



Anh Chiến với vết thương bị chém

Anh Chiến cho biết, khi anh về đến nhà thì thấy một xe taxi và có khoảng 5-6 xe máy chở Kiên cùng nhóm bạn đến đậu trước nhà. Khi đó, Kiên cầm khẩu súng hướng thẳng vào phía anh Chiến bóp cò. Cùng lúc đó, nhóm bạn của Kiên gồm Đức, Thái, Tuấn, Lam, Quang cầm dao lao vào chém anh Chiến tới tấp.

Trước sự manh động của Kiên và nhóm bạn, anh Chiến cùng vợ và con hoảng sợ, bỏ chạy vào phòng trong cài cửa lại. Trước sự cố thủ của gia đình anh Chiến, nhóm Kiên dùng kiếm chém liên tiếp vào cửa và đe dọa phá nát ngôi nhà nếu nạn nhân không chịu ra ngoài.

Không gọi anh Chiến ra ngoài được, chúng quay ra phòng khách đập phá tủ quần áo, cửa kính, ti vi, loa đài, các đồ gốm sứ cùng nhiều tài sản khác. Thậm chí, khi Công an phường Phan Đình Phùng có mặt, Kiên và đồng bọn vẫn tỏ ra hung hãn, không hề sợ hãi mà tiếp tục đập phá tài sản của gia đình anh Chiến.

Theo đánh giá của anh Chiến, tổng thiệt hại mà bọn Kiên gây ra đối với gia đình khoảng 150 triệu đồng. Trước khi rút đi, các đối tượng còn lấy đi của gia đình anh Chiến 20 triệu đồng và một dây chuyền vàng trắng được để tại phòng khách. Sau đó, gia đình vội đưa anh Chiến đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Ngay trong đêm, Công an TP Nam Định đã vào cuộc và tiến hành ghi lời khai của nạn nhân tại bệnh viện.

Anh Chiến bức xúc: "Bọn chúng quá côn đồ, coi thường tính mạng của người khác. Sau khi Kiên nổ súng, các đối tượng còn lại cầm theo dao, kiếm lao về phía tôi chém tới tấp. Tôi bị Kiên và đồng bọn đâm hai cái vào vùng kín, một vào mạng sườn, một vết chém gần đứt lìa ngón tay út bên trái. Nhiều người dân địa phương chứng kiến, nhưng trước sự hung hãn của các đối tượng nên họ không dám vào can ngăn mà chỉ dám đứng bên ngoài quan sát hoặc gọi điện báo cho cơ quan Công an đến can thiệp".

Một người dân (xin được giấu tên) cho biết, nghe tiếng la hét phía nhà anh Chiến, bà và nhiều người dân khu phố đến xem nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn mà không dám vào can thiệp.

"Họ quá hung hãn, tay súng, tay kiếm, đập phá tài sản của gia đình anh Chiến không thương tiếc. Ai cũng sợ nên chẳng dám vào can ngăn nên để mặc bọn chúng thích làm gì thì làm. Khi công an đến, chúng vẫn còn táo tợn cầm kiếm chém vào cửa nhà anh Chiến đe dọa" - nhân chứng này nhớ lại.

Coi thường pháp luật

Là một trong những người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, anh T.T. Đ (SN 1984, trú phường Ngô Quyền, TP Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Theo lời kể của anh Đ, thời điểm vụ việc xảy ra anh đang ở nhà anh Chiến thì thấy Kiên từ ngoài đường vào, hướng nòng súng về phía anh Chiến bóp cò.

Lúc đó, anh Đ tưởng anh Chiến bị trúng đạn nên định vào đỡ thì thấy một số đối tượng khác cầm kiếm lao đến. Do bị nhiều đối tượng bao vây nên anh Chiến vừa đỡ, vừa hứng chịu những nhát kiếm chém khắp thân thể.

Phần lớn những đối tượng kéo đến nhà anh Chiến, anh Đ đều biết mặt. Bọn chúng đều là dân xã hội đen, nhiều kẻ có tiền án, tiền sự, sinh sống tại địa phương.





Nhà cửa anh Chiến cũng bị đập phá tan tành

Anh Đ cho biết: "Vừa can ngăn, tôi vừa đẩy anh Chiến chạy vào nhà trong, để thoát nạn. Trong quá trình ngăn cản, bản thân tôi khi vào can ngăn cũng bị chúng chém bị thương ở tay. Sau khi anh Chiến cố thủ ở buồng trong, bọn chúng bực tức phá nát phòng khách. Trước khi rút đi, tôi thấy có đối tượng cầm một số tài sản để trong tủ của anh Chiến bỏ vào túi tuần. Vụ việc xảy ra, nhiều người dân chứng kiến lắm, nhưng chẳng có ai dám vào ngăn cản cả. Sau khi chúng bỏ đi, tôi và gia đình đưa anh Chiến đi cấp cứu rồi về nhà băng bó với thương của mình".

Trao đổi về việc này với các cơ quan báo chí, Thượng tá Nguyễn Văn Đông - Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nam Định cho hay, về việc của anh Kiên, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để có căn cứ xử lý.

Cũng theo Thượng tá Đông, hiện vụ việc đang thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP Nam Định và đến nay CQĐT vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Thượng tá Đông nói: "Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh là xử lý nghiêm minh vụ việc, sai đến đâu, xử lý đến đó, bất kể đối tượng đó là ai".

Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn, Trưởng Công an TP Nam Định cho biết, vụ việc Kiên cùng đồng bọn kéo đến nhà anh Chiến đã rõ. Cơ quan CSĐT Công an TP đang thụ lý, xác minh nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

"Không có chuyện vụ việc bị ‘chìm xuồng’ như gia đình nạn nhân đã tố cáo, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra trong thời gian luật định cho phép. Hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đã rõ gồm hai tội danh cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật" - Thượng tá Toàn cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tịn về vụ việc này khi có thêm tình tiết mới.

Theo VTC News