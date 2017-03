Một cú điện thoại, lừa được hơn 7 tỷ đồng

Trung tuần tháng 9-2012, Phòng CSĐT CA tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố cáo của ông Trần Văn Bùi (1952, trú xã Diễn Hồng, H. Diễn Châu, Nghệ An) với nội dung: tối 20-8-2012, ông nhận được một cú điện thoại của người hàng xóm tên là Mai Thị Tuân (1971, hiện đang làm ăn tại TP Móng Cái, Quảng Ninh).



Qua điện thoại, Tuân cho biết có một lô hàng sừng tê giác do Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ CA) bán thanh lý và Tuân là người được mua chỉ định. Trị giá lô hàng rất lớn, hiện đang còn thiếu 8 tỷ đồng, nên đề nghị ông Bùi góp vốn để mua.



Tuân hứa sau 3 ngày sẽ hoàn trả lại số tiền gốc cùng 500 triệu đồng tiền lãi. Là chỗ quen biết, lại đã từng góp vốn làm ăn, ông Bùi tin đó là thật nên đồng ý.



Nhưng với số tiền 8 tỷ đồng quá lớn, ông đã phải huy động thêm người nhà vào cuộc. Người em trai của ông Bùi là anh Trần Văn Ngận góp vào 3 tỷ đồng. Anh Ngận giới thiệu thêm bạn hàng là anh Trịnh Xuân Diên (quê H. Quỳnh Lưu) góp thêm 3 tỷ đồng nữa.



Riêng ông Bùi, do chỉ được 400 triệu đồng nên đã vay thêm của người quen là chị Lê Thị Hoài Thương (trú H. Quỳnh Lưu) 1 tỷ đồng. Huy động được 7,4 tỷ đồng ngay trong 2 ngày, ông Bùi đã thông báo với Mai Thị Tuân để chuyển tiền. 6 tỷ đồng của anh Ngận và anh Diên được Tuân “chỉ đạo” chuyển vào tài khoản số 44410000039850 Ngân hàng BIDV, chi nhánh TP Móng Cái, chủ tài khoản là Lê Quốc Hân.



Còn số tiền của ông Bùi thì Tuân bảo chuyển vào tài khoản của NH NN&PTNT chi nhánh Quảng Ninh, mang tên Nguyễn Bình Dân với số tiền 1 tỷ đồng. 400 triệu đồng còn lại thì chuyển vào tài khoản của Mai Thị Tuân ở NH Viettinbank.



Như vậy, vì tin tưởng vào lô hàng sừng tê giác của Mai Thị Tuân, nên chỉ trong thời gian 2 ngày, ông Trần Văn Bùi, anh Trần Văn Ngận, anh Trịnh Xuân Diên đã chuyển cho Mai Thị Tuân số tiền 7,4 tỷ đồng.



Ngoài việc chung tiền mua sừng tê giác, các nạn nhân này còn tin lời hứa của Tuân, là sau 3 ngày sẽ trả gốc đầy đủ kèm với số tiền lãi 500 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi nhận được số tiền trên, người đàn bà ma mãnh này đã “bặt vô âm tín” kể từ đó.









Mai Thị Tuân khai nhận tại CQĐT.



Theo Xuân Sơn (DT/Công an Đà Nẵng)

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Phòng CSĐT công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng cử lực lượng tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo của Mai Thị Tuân.Quá trình điều tra được biết, Mai Thị Tuân (1971, tên thường gọi là Hà, trú khối Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, H. Diễn Châu). Năm 1992, Tuân lên Quỳ Hợp làm nghề đào đãi, buôn bán đá đỏ, quen và xây dựng gia đình với anh Hồ Minh T. (trú Nghĩa Đàn).Kết hôn xong, hai vợ chồng ra Lạng Sơn buôn bán trong suốt 15 năm, đến năm 2007 thì chuyển về định cư ở Diễn Hồng. Trong khi chồng và 2 con ở quê thì Tuân ra TP Móng Cái kinh doanh buôn bán với các ngành nghề khác nhau như bất động sản, mộc và động vật hoang dã.Có mặt tại TP Móng Cái, tiến hành phối hợp với lực lượng CA sở tại và Ngân hàng BIDV, tổ công tác đã xác định được chủ tài khoản số 44410000039850 là của anh Lê Quốc Hân (1966, quê Hải Phòng - hiện là Phó Giám đốc Cty CP taxi Móng Cái). Anh Hân cho biết, qua làm ăn, anh có quen biết với người phụ nữ tên là Hà (người Nghệ An).Tháng 6 và 7-2012, chị Hà bảo đang buôn bán bất động sản, cần tiền nên anh đã cho Hà vay 3 lần với số tiền 6 tỷ đồng. Sau đó, nghe dư luận bảo Hà đang vay mượn của nhiều người nên anh đã đòi lại.Ngày 19-8-2012, Hà điện thoại xin số tài khoản để chuyển tiền trả lại. Chiều 20-8, anh được cán bộ ngân hàng BIDV thông báo có 6 tỷ đồng được chuyển vào, nghĩ là chị Hà trả nợ nên anh gọi thông báo đã nhận được tiền, sau đó rút ra để sử dụng.Còn đối với chủ tài khoản NH Agribank, anh Nguyễn Bình Dân cũng khai nhận: có quen biết với Hà khi chị ta kinh doanh nhà nghỉ tại TP Móng Cái. Ngày 21-8, Hà có điện thoại nhờ số tài khoản của anh để nhận tiền từ người nhà chuyển ra, vì lúc này Hà không ở TP Móng Cái.Sau khi nhận được 1 tỷ đồng, anh lại được Hà nhờ rút ra, đổi thành 3 vạn nhân dân tệ rồi chuyển vào một tài khoản khác. Anh Dân cho biết thêm, do quen biết trong làm ăn nên trong thời gian từ ngày 5 đến 29-8, Hà đã 7 lần vay của anh số tiền hơn 4 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 9-2012, anh mới biết Hà là tên giả, tên thật là Mai Thị Tuân (quê Nghệ An).Riêng số tài khoản Viettinbank mang tên Mai Thị Tuân, hiện trong tại khoản không còn tiền, số tiền 400 triệu đồng ông Bùi chuyển vào thị đã rút sạch trong ngày hôm đó. Căn cứ vào tài liệu mà TS thu thập được, ngày 4-12, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Sau nhiều ngày truy tìm, đến 2 giờ ngày 9-12, tổ công tác của Phòng CSĐT đã phát hiện và bắt giữ Mai Thị Tuân khi đang ẩn mình tại nhà nghỉ Mai Anh, thuộc P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay sau đó, Tuân được di lý về Nghệ An để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo, những ai là nạn nhân trong vụ án này hãy sớm liên hệ với CQĐT CA tỉnh để tiếp tục làm sáng tỏ, sớm đưa đối tượng ra trước vành móng ngựa.