Một đại úy công an bị đánh trọng thương

Theo Nguyên Dũng (TNO)

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14.7, đại úy Quang và ông Nguyễn Văn Thiết, Trưởng Công an xã Thạch Hải (H.Thạch Hà) được cấp trên giao nhiệm vụ điều tra vụ việc nhiều ngư dân Thanh Hóa vừa bị bắn trên vùng biển giáp ranh giữa H.Thạch Hà với H.Lộc Hà (Hà Tĩnh).Đến 21 giờ cùng ngày (14.7), lúc hai ông Quang và Thiết đang có mặt tại bãi biển xã Thạch Hải, H.Thạch Hà, thì phát hiện hai nhóm thanh niên khoảng 20-30 người đang dùng hung khí đánh nhau tại một nhà hàng, gây mất an ninh trật tự địa phương.Vì vụ việc quá nghiêm trọng nên ông Quang, ông Thiết đã vào can thiệp. Sau khi nghe ông Quang cho biết mình là công an, yêu cầu mọi người thả hung khí, ngừng ngay việc đánh nhau lại và giải tán, bất ngờ 5-6 người trong hai nhóm này dùng chai bia, ly trên bàn nhậu tấn công tới tấp cả hai ông.“Thấy tình hình phức tạp, ông Nguyễn Văn Thiết rút súng từ trong túi ra, bắn một phát chỉ thiên nhưng nhóm côn đồ vẫn ngoan cố, tiếp tục xông vào hành hung. Sau khi ông Thiết bắn phát chỉ thiên thứ 2, nhóm côn đồ mới bỏ chạy”, ông Quang nói.Trao đổi với Thanh Niên Online sáng 15.7, ông Nguyễn Văn Thiết xác nhận lúc 1 giờ 30 sáng cùng ngày, công an H.Thạch Hà và công an xã Thạch Hải đã bắt được hai người trong nhóm côn đồ gồm Lê Vĩnh Lợi (36 tuổi) và Nguyễn Trần Cường (29 tuổi, cùng trú ở P.Nam Hà, TP.Hà Tĩnh). Trong đó, Lợi là người trực tiếp gây thương tích cho ông Quang.Sáng nay, ông Quang đã được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa TP.Hà Tĩnh khâu 4 mũi ở vùng đầu và điều trị vết thương ở vùng mắt trái bị tím, tụ máu trong mắt. Hai tay ông Quang tím phồng do bị đánh.Chiều nay, trao đổi với Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Đặng Hoài Sơn, Trưởng công an H.Thạch Hà cho biết: “Vụ việc không có vấn đề gì cả, chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa”.