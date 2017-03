Một dân phòng treo cổ tự vẫn

Qua đó, công an nắm được nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bé Tư (47 tuổi). Ông Tư đang công tác tại lực lượng dân phòng khu phố thuộc phường 7. Theo Trung tá Nguyễn Công Thuộc, Trưởng Công an phường 7, cơ quan điều tra xác định đây không phải vụ án mạng. Trước đó, ông Tư do có dấu hiệu buồn phiền chuyện riêng và cũng có thông tin ông vướng phải nợ nần. Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về Trà Vinh để lo hậu sự, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.