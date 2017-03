Một đêm bắt tám đối tượng bị truy nã

Trong đó, năm nghi can do cán bộ, chiến sĩ Phòng PC52 trực tiếp theo dõi, bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Phượng, Phạm Văn Huy, Bạch Đình Diều, Nguyễn Bá Hùng và Bùi Văn Sang. Ngoài ra, qua công tác phối hợp cùng gia đình, Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Dương đã vận động được Trần Công Thịnh (bị truy nã về hành vi cướp tài sản), Chu Đình Hà (bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản) và Nguyễn Hữu Thiệp (bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích) ra đầu thú.

VĂN NGỌC