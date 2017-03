Một đêm, Công an Hà Nội “quét" hơn 200 "gái gọi tàu nhanh"

"Gái gọi" ăn mặc mát mẻ đến điểm hẹn



Theo Bùi Thắng (ANTĐ)



Nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về kế hoạch “quét” gái gọi, gái mại dâm và tiếp viên dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ riêng tối 29/7, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng 141 và Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức truy quét các điểm nóng về mại dâm và các hoạt động liên quan đến “gái gọi” trên địa bàn thành phố, bắt giữ trên 200 đối tượng.Theo đó, chỉ riêng các tổ công tác 141 đã bắt giữ 16 vụ, với 51 đối tượng, trong đó có 16 đối tượng nam chuyên lái xe, chở các đối tượng nữ đến các quán karaoke phục vụ khách đến hát. Trước đó, vào ngày 18/7, lực lượng 141 cũng đã bắt giữ 21 đối tượng đèo 3, 4 lạng lách, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.Khai thác nhanh các đối tượng, lực lượng chức năng cho biết, các đối tượng này đều là tiếp viên dịch vụ cho các quán karaoke hay còn gọi là “gái gọi tàu nhanh”. Khi có khách, các quán karaoke sẽ móc nối với những “ông chủ” giấu mặt, sau đó, các ông chủ này sẽ cho các “tổ lái” đưa các em “chân dài” đến điểm hẹn. Mỗi một lần ngồi bàn với khách, các nữ tiếp viên dịch vụ này sẽ được thưởng những khoản tiền tùy theo “hứng” của khách và trả cho chủ từ 50.000 đến 60.000 đồng.Cũng nằm trong kế hoạch quét mại dâm và tiếp viên dịch vụ, tối ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 CATP Hà Nội) đã tổ chức truy quét mại dâm đứng đường trên các tuyến phố: Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, vườn hoa Pasteur, bệnh viện Việt Xô, bệnh viện 108, phố Tăng Bạt Hổ, bắt giữ 20 đối tượng.Đặc biệt, tại đây có những đối tượng nữ “quá tuổi”, sinh năm 1955, 1958. Đặc biệt, trong số 20 đối tượng nữ đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự, có 4 đối tượng bị câm điếc bẩm sinh. Khi lấy lời khai, lực lượng chức năng phải mời giáo viên trường câm điếc đến để “phiên dịch”.Ngoài các lực lượng của CATP Hà Nội, Công an các quận, huyện cũng tiếp tục triển khai công tác quét vét tại các quán karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.Công an quận Cầu Giấy cho biết, kể từ ngày 25/4 đến nay, toàn bộ lực lượng Công an quận đã tiến hành rà soát, tăng cường kiểm tra hành chính tại các cơ sở kinh doanh đăng ký trên địa bàn, bắt giữ 203 đối tượng nữ và tiếp viên dịch vụ, 36 đối tượng nam chuyên chở các “chân dài” này đến điểm thông báo, thu giữ 28 xe máy. Ngoài ra, có 102 cơ sở thường xuyên được kiểm tra và lập biên bản, xử lý đối với những cơ sở có sai phạm trong quá trình kinh doanh.Thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục truy quét và kiên quyết triệt xóa tệ nạn mại dâm đứng đường và “gái gọi”, trả lại môi trường trong sạch cho Thủ đô.