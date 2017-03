Một doanh nghiệp sai phạm tài chính và lâm nợ hơn 100 tỉ đồng

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng ông Nguyễn Thành Long 43 tuổi (đội trưởng đội thi công và tài sản) về hành vi tham ô; khởi tố cho tại ngoại đối với Lương Quốc Trung (nguyên kế toán trưởng, nguyên phó giám đốc một trung tâm ở Sở Tài chính tỉnh) về hành vi cố ý làm trái và Lê Phi Hùng (nguyên trợ lý vật tư thiết bị) về hành vi tham ô.



Trước đó, đầu năm 2011 Công an Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Dũng do có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tiền thân Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp là Công ty Công trình giao thông Đồng Tháp chuyển qua cổ phần hóa vào 9-2004, đến 11-2006 thì UBND tỉnh Đồng Tháp chuyển giao 51% vốn Nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).



Từ mấy năm nay một số CB-CNV trong công ty liên tục gởi đơn tố cáo nhiều nơi về những sai phạm tài chính, có dấu hiệu tham ô ở công ty này như kê khống khối lượng công trình, kê khống nợ, báo cáo tài chính không rõ ràng, sai lệch số liệu...



Tuy nhiên ban đầu cơ quan điều tra mới xác định được trong giai đoạn 2000-2004, do kinh doanh kém hiệu quả bị thua lỗ kéo dài ông Dũng đã chỉ đạo cấp dưới kê khống khối lượng của 20 công trình đang xây dựng dở dang với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng (số liệu không có thật) và báo cáo che giấu thua lỗ để được vay vốn.Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ cho biết hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng về việc cố ý làm trái và tham ô, cũng như hành vi của một số cá nhân, đơn vị có liên quan khác.



Mặt khác cũng đang làm rõ về nhiều khoản nợ kéo dài mất khả năng thanh toán của công ty. Theo báo cáo mới đây của công ty, hiện tổng các khoản nợ kèm lãi và phạt mà đơn vị phải trả đã lên trên 105 tỉ đồng. Trong đó nợ Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Đồng Tháp gần 38 tỉ đồng, nợ Quỹ đầu tư phát triển hơn 9,33 tỉ đồng, nợ thuế gần 3,5 tỉ đồng; nợ tiền bán cổ phần phải trả cho SCIC kèm lãi đến 6-2010 trên 13 tỉ đồng, nợ phải trả khách hàng tính lũy kế đến 12-2010 (chưa tính lãi) 26,64 tỉ đồng. Ngoài ra hiện đợn vị còn nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương và nợ trợ cấp thôi việc của người lao động kéo dài; chỉ tính đến thời điểm cuối năm 2010 các khoản này là 8,35 tỉ đồng.



Cũng theo báo cáo này, tổng số nợ khá lớn nhưng tài sản của đơn vị đã thế chấp bảo đảm vay vốn ở Ngân hàng Đầu tư và phát triển được thẩm định chỉ 20,32 tỉ đồng. Trong khi nợ phải thu chưa xác định chính xác và khó có khả năng thu hồi nên công ty sẽ mất khả năng thanh toán nợ.



Theo ĐỨC VỊNH (TTO)