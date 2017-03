Một gia đình bị truy sát dã man

Khoảng 18 giờ 30 ngày 17-12-2010, anh Cừ huy động một số anh em thợ mộc bốc hàng lên xe ôtô cho khách ngay trước cửa hàng sản xuất và buôn bán đồ gỗ của mình. Lúc này Hoàng Văn Thắng (ảnh, SN 1985, ngụ cùng xã) cũng làm nghề mộc gần với cơ sở của anh Cừ chạy xe máy ngang qua, dừng lại ngó nghiêng một lát rồi chạy về nhà. Một lát sau hắn mang theo đục nhọn (đồ nghề mộc) quay lại nhắm anh Cừ đâm tới tấp. Anh Cừ bỏ chạy vào trong xưởng nhưng Thắng vẫn áp sát đánh đập rất dã man khiến nạn nhân ngất xỉu.

Bị mọi người kéo ra ngoài và tước mất hung khí, Thắng lại chạy về nhà. Khi mọi người đang băng bó cho anh Cừ thì bất ngờ Thắng quay lại, trên hai tay cầm hung khí sắc nhọn. Chị Thơ, vợ nạn nhân, thấy thế liền quỳ xuống van xin nhưng bất ngờ bị tấn công. Khi thấy hai vợ chồng cùng nằm trên vũng máu thì bà con xung quanh chạy đến tách gã điên loạn ra ngoài. Không ngờ khi mọi người đang chuẩn bị đưa người bị thương đi cấp cứu thì Thắng quay lại. Nhìn thấy cháu Trần Nhật Minh (SN 2000) là con trai vợ chồng anh Cừ đang ngồi giữa nhà, hắn xông vào hành hung.

Hắn tuyên bố: “Tao sẽ chôn chung mày với cha mẹ mày luôn”. Hắn vừa chửi vừa lôi cháu bé mình bê bết máu xồng xộc ra đường. Mọi người thấy vậy lại một lần nữa cùng nhau ập vào giành lấy đứa trẻ. Khi cả ba nạn nhân được đưa vào trong nhà khóa cửa lại thì Thắng tiếp tục leo tường đột nhập vào trong, không đánh được người nên đập phá tài sản. Thắng dõng dạc: “Đứa nào vào can tao đánh chết luôn”. Trong lúc Thắng đang điên cuồng đập phá thì công an ập vào.

Sau khi tên côn đồ bị khống chế, các nạn nhân mới được đưa lên Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện 115 TP. Vinh. Anh Cừ bị thương ở đầu, gãy bốn răng hàm trên; chị Thơ bị chém ba nhát vào người nhưng rất may do mặc áo lạnh nên không bị trọng thương nhưng phải khâu sáu mũi phần bả vai; cháu Trần Nhật Minh phải khâu bảy mũi ở mặt, năm mũi ở đầu và vô cùng hoảng loạn. Cho đến hôm nay, họ cũng không hiểu tại sao cả gia đình mình lại bị truy sát và đánh đập dã man như vậy. Theo nhiều giả thiết đưa ra thì cả hai gia đình cùng làm nghề mộc, buôn bán đồ gỗ nên rất có thể xảy ra mâu thuẫn trong làm ăn. Hung thủ chỉ một mực giải thích rằng “thấy thái độ xấc xược nên ghét mà đánh”. Hoàng Văn Thắng đang bị công an tạm giữ để xử lý theo pháp luật.



Theo LÊ BÌNH (CATP)