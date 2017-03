Một gia đình buôn heroin, 3 án tử hình, 2 chung thân

8 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy gồm Lê Minh Nguyệt (SN 1966), Lê Thị Nga (SN 1969), Trần Thị Yến (SN 1970), Trần Vân Anh (SN 1985), Hoàng Văn Thêm (SN 1967), Nguyễn Mai Hoa (SN 1969) phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; hai bị can Nguyễn Minh Tuân (SN 1984) và Nguyễn Văn Chính (SN 1960) can tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

TAND TP.Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Lê Minh Nguyệt, Trần Thị Yến và Nguyễn Mai Hoa, tuyên án chung thân đối với Lê Thị Nga và Hoàng Văn Thêm. Bị cáo Trần Vân Anh bị xử 20 năm tù. Riêng Nguyễn Minh Tuân và Nguyễn Văn Chính bị phạt hơn 14 tháng tù vì tội che giấu tội phạm.

Phần tuyên án đã phải dừng giữa chừng hơn 1 tiếng đồng hồ vì thân nhân các bị cáo ùa cả vào phòng xử án sau khi nghe tuyên án.

Tất cả các bị cáo trong phiên tòa hôm nay đều trú tại Hà Nội, có mối quan hệ vợ chồng, anh em, họ hàng thân thuộc, cùng chung vốn, chung sức lập đường dây mua bán ma túy từ tháng 10/2005.

Số lượng ma túy được vận chuyển, tiêu thụ qua đường dây gia đình này khi bị bắt là hơn 3.000gr heroin và hơn 2.000gr Phenoirbital (G10)…

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có đông người tham gia, số lượng ma túy mua bán rất lớn, diễn ra thường xuyên liên tục trong thời gian dài trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội; các bị cáo lại có mối quan hệ gia đình thân thuộc nên tính chất phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ buôn bán ma túy đơn thuần mà đường dây này còn rất thạo cách pha chế các loại ma túy theo tỷ lệ "bí truyền".

Trong đường dây , Trần Thị Yến là người “cầm trịch” trong những vụ cùng chồng là Hoàng Văn Thêm đi nhận, giao “hàng”. Khi một “mắt xích” trong đường dây gia đình “tóm", Yến là người chỉ đạo chị em dồn ma túy, kim tiêm, túi nilon… vào một chiếc ba lô và chở đi để phi tang nhưng khi chưa kịp tẩu tán tang vật, cả bọn đã sa lưới pháp luật.