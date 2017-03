Một giám đốc bảo hiểm xã hội huyện mất tích

Từ đó đến nay, ông Văn không đến cơ quan. Ngày 15-9, Công an thị xã Bà Rịa đã kiểm tra và niêm phong phòng làm việc của ông Văn.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 12-9, Công an phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa nhận được tin báo có chiếc xe máy không chủ trên đường Hoàng Diệu. Tại hiện trường, công an phát hiện xe máy 72 F3-2095 cùng một đôi dép, một nón bảo hiểm và một điện thoại trong tình trạng hoạt động. Công an đã tìm kiếm xung quanh khu vực để lại xe máy nhưng không phát hiện dấu vết chủ xe.