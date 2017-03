Một giám đốc bị bắt vì làm giả con dấu

Công an quận Kiến An (Hải Phòng) vừa khởi tố bị can với Đàm Văn Phú (29 tuổi), giám đốc một công ty chuyên phá dỡ nhà cũ và vận chuyển vật liệu xây dựng, về hành vi làm con dấu giả.

Theo tài liệu điều tra, Phú quen một thanh niên qua mạng Internet. Người này giới thiệu tên là Trung, ở TP HCM, có khả năng làm con dấu giả với giá 3 triệu đồng mỗi chiếc.

Chiều 15/4, Phú ra bến xe Lạc Long đón Trung từ TP HCM ra, rồi đưa về nhà riêng. Trong một ngày ở đây, thanh niên này đã làm cho Phú con dấu giả của Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Đồng Hòa và con dấu tên của chủ tịch phường.

Tháng 5, việc này bị cảnh sát phát hiện. Công an khám xét nhà Phú thu được những con dấu giả trên. Phú khai sau khi làm xong việc, Trung "biến mất" mà không kịp lấy tiền. Những dụng cụ "sản xuất" con dấu giả, người này cũng bỏ lại.

Cảnh sát cho biết còn thu thêm nhiều tờ giấy Phú tập giả chữ ký của chủ tịch phường. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ động cơ làm giả con dấu, chữ ký của giám đốc này và truy tìm người có liên quan.

Theo Lê Thanh (VNE)