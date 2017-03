Một giám đốc bị đâm tử vong sau vụ va quệt xe

Theo thông tin ban đầu từ công an thị xã Đồng Xoài, trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh Hoàng đi xe gắn máy (biển kiểm soát 93H8-6199) đi từ quán Ox (thuộc khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình) đến khu vực Trung tâm thị xã Đồng Xoài và va quệt vào xe gắn máy của Tôn Thất Hoàng (sinh năm 1972, ngụ khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) và Trần Đình Lưu (sinh năm 1978, ngụ cùng phường với Hoàng) nên hai bên đã xảy ra xô xát. Tôn Thất Hoàng nhảy xuống xe đuổi đánh anh Hoàng nhưng không kịp.



Ngay sau đó, Tôn Thất Hoàng chạy vào chợ lấy một con dao trong sạp thịt lợn quay lại chỗ cũ tìm tìm anh Hà Huy Hoàng để tiếp tục đánh nhau.



Khi đến nơi, thấy anh Hoàng đang dựng xe lên, Tôn Thất Hoàng liền chạy lại dùng dao đâm liên tiếp vào ngực anh Hoàng khiến nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ.



Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Hoàng đã tử vong ngay trên đường tới bệnh viện.



Ngay sau khi gây án, Tôn Thất Hoàng và Trần Đình Lưu bỏ về nhà ngủ, đến 4 giờ ngày 7/9 thì ra đầu thú tại công an thị xã Đồng Xoài và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Hiện công an thị xã Đồng Xoài đang tạm giữ Tôn Thất Hoàng và Trần Đình Lưu để điều tra, xử lý./.

Theo Đậu Tất Thành (Vietnam+)