Một giám đốc dùng súng đe dọa CSGT

Theo thượng tá Tòng, vào 21 giờ ngày 20-5, trên Quốc lộ 61 thuộc ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp , lực lượng CSGT Công an huyện Phụng Hiệp trên đường tuần tra đã phát hiện ô tô do tài xế Lê Quốc Đoàn (SN 1966) điều khiển chạy về hướng TP Cần Thơ vi phạm lỗi sử dụng đèn tránh vượt chiếu xa.Khi CSGT ra hiệu lệnh cho xe dừng lại, ông Lương Chí Hiếu trên ô tô bước xuống có lời lẽ thô tục, lăng mạ và rút súng ra đe dọa lực lượng CSGT.



Khẩu súng ông Lương Chí Hiếu dùng đe dọa lực lượng CSGT và biên bản vi phạm

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện nồng độ cồn trong người tài xế Đoàn vượt mức cho phép, người ngồi trên xe không thắt dây an toàn và ông Hiếu còn tỏ thái độ bất hợp tác khi bảo tài xế không ký tên vào biên bản vi phạm. Trong lúc CSGT lập biên bản tạm giữ một khẩu súng và 2 viên đạn súng cao su, ông Hiếu không khai địa chỉ nơi cư ngụ, chỉ cho biết mình đang công tác tại Công ty Bảo Việt Cần Thơ.

Công an huyện Phụng Hiệp cho biết Công ty Bảo Việt Cần Thơ được phép sử dụng súng cao su nhãn hiệu RG88 do Đức sản xuất, giấy phép sử dụng súng do Công an TP Cần Thơ cấp ngày 29-4-2009, có giá trị đến hết ngày 29-4-2012.



“Theo quy định, chỉ được phép mang, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ, trong khi ông Hiếu đã vi phạm giao thông mà còn chống người thi hành nhiệm vụ là không thể chấp nhận được” - thượng tá Tòng nhận xét.