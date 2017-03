Một giám đốc Hàn Quốc tự tử trong phòng ngủ

Sáng ngày 19/3, đến giờ làm việc nhưng không thấy ông So Joon Kwak, Giám đốc Công ty TNHH O.L Plastic Việt Nam (Thuận An, Bình Dương) vào văn phòng, một số chuyên gia người Hàn đến nhà ông So Joon Kwak tìm; phát hiện ông Kwak đã chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ.



Dãy nhà bên trái nằm cạnh xưởng sản xuất, nơi phát hiện vị giám đốc treo cổ tự tử. Ảnh: Anh Thư Vụ việc được báo công an ngay lập tức. Theo kết luận ban đầu, ông So Joon Kwak đã tự tự chết vài giờ trước đó. Ông So Joon Kwak, sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc, là Giám đốc công ty TNHH O.L Plastic Việt Nam. Theo một số nhân viên và các công nhân cho hay, ông So Joon Kwak đã qua Việt Nam giữ chức giám đốc công ty từ hơn 5 năm nay; công ty có gần 50 công nhân viên. Các công nhân cho biết giám đốc của mình là người có tính tình hiền hậu, đối xử tốt với công nhân... Chiều nay 19/3, lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM cũng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng các thủ tục cần thiết để đưa xác nạn nhân về bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành làm các thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nước an táng. Theo Anh Thư (Sài Gòn tiếp thị)