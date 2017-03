Một hành khách mang lựu đạn lên máy bay

Lực lượng an ninh phát hiện trong hành lý của cô Trần Thị Lệ Duyên (ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có một trái lựu đạn được gói trong một hộp giấy. Hành khách này lập tức được cách ly, đưa về cơ quan công an để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, cô Duyên cho biết cô đang công tác tại Công ty EVN Telecom. Cô từ Đà Nẵng lên Gia Lai thăm người yêu là bộ đội đóng quân tại đây từ ngày 23-1. Ngày 28-1, trước khi cô lên máy bay về nhà, Khoa (bạn của người yêu cô) cũng là bộ đội có đến gửi cô một gói quà nhờ mang về cho gia đình Khoa tại Đà Nẵng. Cô không kiểm tra trong gói quà có gì mà bỏ luôn vào túi, khi đến cửa kiểm tra an ninh mới biết bên trong có lựu đạn.

Chiều qua, ông Trần Quốc Hồ - cha của cô Duyên cho biết người gửi gói quà có chứa lựu đạn đã đến nhận lựu đạn là của mình. Sau khi làm việc tại cơ quan công an, cô Duyên đã về nhà người thân ở huyện An Khê, chờ gia đình từ Đà Nẵng đến đón. Nguồn gốc và đường đi của trái lựu đạn đang được công an điều tra.