Một hành vi, xử hai tội

Dù sắp thi hành xong án tù nhưng phạm nhân Huỳnh Thanh Hiếu, ngụ xã Bãi Thơm, Phú Quốc (Kiên Giang), vẫn đang làm đơn gửi khắp nơi xin xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND huyện Phú Quốc với một lý do khá lạ: một hành vi nhưng bị xét xử đến hai tội. Ngoài ra, Hiếu trình bày là cho đến khi hết thời hạn làm đơn kháng cáo theo trình tự tố tụng, Hiếu và gia đình vẫn không nhận được bản án sơ thẩm nên không thể kháng cáo.

Bênh vợ, chém công an

Theo hồ sơ, vợ của Hiếu có hành vi lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp, bị Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc mời đến làm việc nhiều lần nhưng không chấp hành. Ngày 9-11-2006, lực lượng công an và xã đội xã Bãi Thơm đã đến nhà yêu cầu vợ của Hiếu về làm việc nhưng bà này từ chối, lên tiếng chửi bới. Vì thế, hai công an xã đã được lệnh còng tay vợ của Hiếu, áp giải về trụ sở xã.

Vợ của Hiếu giằng co, chống cự. Cùng lúc này, Hiếu lừ lừ đi từ sau vào, cầm dao chém một nhát vào lưng một công an xã, một nhát vào tay người còn lại. Trước diễn biến căng thẳng, xã đội phó đã bắn chỉ thiên ba phát súng, yêu cầu Hiếu buông dao nhưng Hiếu không chấp hành. Chỉ đến khi phó công an xã bắn chỉ thiên lần thứ hai Hiếu mới chịu bỏ dao xuống.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Kiên Giang, một công an xã bị thương tật 3%, người còn lại bị 2%. Do đó, Hiếu đã bị khởi tố, truy tố về hai tội là chống người thi hành công vụ (khoản 1 Điều 257 BLHS) và cố ý gây thương tích (khoản 1 Điều 104 BLHS). Ngày 30-1-2007, TAND huyện Phú Quốc đã tuyên phạt Hiếu chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích, sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt chung là 15 tháng tù.

Chỉ xử một tội?

Trong vụ án, Hiếu đã bị xử hai tội cho một hành vi dùng dao chém người. Đây chính là điều lấn cấn, đang gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý.

Một thẩm phán TAND tối cao nhận xét, về nguyên tắc, một hành vi vẫn có thể xử hai tội bởi dấu hiệu định tội căn cứ vào rất nhiều yếu tố. Ở đây, hành vi chém công an của Hiếu cùng lúc xâm hại đến hai khách thể được luật hình sự bảo vệ. Đó là xâm phạm đến sức khỏe của con người và xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính. Vì vậy, việc TAND huyện Phú Quốc xử Hiếu về hai tội là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngược lại, dù đồng ý về việc một hành vi vẫn có thể xử nhiều tội nhưng theo tiến sĩ Trần Thị Quang Vinh (Trưởng khoa Luật hình sự Đại học Luật TP.HCM) và một thẩm phán Tòa hình sự TAND TP.HCM, ở trường hợp cụ thể này thì chỉ nên xử Hiếu về một tội cố ý gây thương tích. Hành vi của Hiếu đã thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích. Đó là thương tật của nạn nhân tuy dưới 11% nhưng Hiếu lại cố ý dùng hung khí nguy hiểm để cản trở người thi hành công vụ.

Tiến sĩ Vinh giải thích, về mặt khoa học hình sự đã có sự phân ranh giới khá rõ khi xem xét định tội cố ý gây thương tích trong trường hợp đặc biệt (như nạn nhân là người thi hành công vụ) hay tội chống người thi hành công vụ. Cụ thể, nếu nạn nhân không có tỷ lệ thương tật hay thương tích không đáng kể thì cơ quan tố tụng xử lý thủ phạm về tội chống người thi hành công vụ nhưng nếu có tỷ lệ thương tật, dù dưới 11% thì cũng chuyển sang xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng đồng tình rằng chỉ nên xử Hiếu về một tội nhưng lại nhận định rằng vụ án này thuộc loại “lơ lửng”, tức hành vi của Hiếu vừa có thể xử lý về tội chống người thi hành công vụ, vừa có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích. Theo luật sư, chỉ có thể dựa vào mục đích của Hiếu mà xem xét định tội. Nếu Hiếu dùng dao chém người nhằm mục đích gây thương tích thì xử Hiếu về tội cố ý gây thương tích; nếu hành vi này chỉ nhằm mục đích ngăn không để công an áp giải vợ về xã thì xử Hiếu về tội chống người thi hành công vụ.

Trong vụ án trên, liệu việc các cơ quan tố tụng huyện Phú Quốc xử lý Hiếu hai tội cho một hành vi chém người là đã hợp lý và đúng luật? Xin mời bạn đọc lên tiếng luận bàn.