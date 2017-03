Một hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình nghi ngờ, ông Thông lợi dụng danh nghĩa hiệu trưởng trường Nguyễn Công Trứ (trụ sở ở thành phố Thái Bình) để vay Công TNHH Lâm Hà 1,9 tỷ đồng với lý do cơ sở hạ tầng của nhà trường. Khi có tiền, ông "tư túi" riêng gần 750 triệu đồng. Khoản này nằm ngoài hệ thống sổ sách, kế toán của nhà trường.

Số tiền gần 1,9 tỷ đồng sau đó không được trả nên Công ty Lâm Hà đã khởi kiện ông Thông ra tòa kinh tế.

Công an vào cuộc điều tra phát hiện ra số vấn đề về quản lý kinh tế của nhà trường như thu tiền học thêm của học sinh...; và việc sử dụng cá nhân gần 750 triệu đồng của ông Thông.