Một học sinh 7 tuổi bị bắt cóc và giết hại dã man

Theo lời chị Trần Thị Lê (mẹ của em Trường và là giáo viên trường Tiểu học Thanh Long), ngày 9-11, em Trường được nghỉ học sớm và xin mẹ đi một mình về nhà, trên đường về thì Trường đã bị mất tích.

Suốt đêm hôm đó, tất cả người thân trong gia đình và bà con hàng xóm đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến 9 giờ sáng ngày 10-11, gia đình bất ngờ nhận được một cú điện thoại thông báo việc em Trường đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuẩn bị 50 triệu đồng để chuộc. Sự việc đã được báo lên Công an xã Thanh Long, rồi Công an huyện Thanh Chương cũng vào cuộc.

Ông Trần Văn Vượng, người phát hiện và đưa xác Trường lên bờ, cho biết: "Trường bị chết trong tư thế tay chân đều bị trói chặt bằng dây cao su và dây thừng, một mắt bên trái bị móc, thân thể chưa bị trương phình, hay thối rữa...". Sự việc đang được Công an huyện Thanh Chương và Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.