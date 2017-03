Một học sinh bị chém giữa phố

Do mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh của trường THCS Phạm Văn Đồng và THCS Trần Phú đi học nghề ở trường Cao Thắng (TP Huế), nhóm học sinh trường THCS Trần Phú đã về nhờ 4 "đàn anh" trong xóm, gồm: L.M.C (14 tuổi), H.V.N (15 tuổi), V.B.H (15 tuổi), N.V.L (16 tuổi) cùng trú tại phường An Tây, đi tìm Phạm Hữu Vinh Phú và Lê Việt (học sinh lớp 8/6 trường THCS Phạm Văn Đồng) để thanh toán.



Khi rượt đến đường Ngô Quyền, C. đã dùng một mã tấu tự tạo chém Phú vào sau đầu khiến học sinh này bị thương phải vào cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Vĩnh Ninh đã nhanh chóng xác định các đối tượng tham gia vụ đâm chém và triệu tập đến cơ quan công an để điều tra làm rõ.



Theo Bùi Ngọc Long (TNO)