Một học sinh bị ném đá vỡ não

Chiều 7-2, sau hơn 16 giờ điều trị, em Vương Văn Linh (học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Phú, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã tử vong trên đường chuyển viện vào TPHCM do bị chấn thương đầu rất nặng.



Bác sĩ Thái Phương Phiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết đêm 6-2, Linh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, người tím tái.



Các y, bác sĩ đã tích cực hồi sức cho Linh bằng cách đặt nội khí quản và máy trợ thở. Kết quả chụp phim cho thấy Linh bị xuất huyết não thất và vỡ não.



Tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho hay trên đường đi học thêm về, Linh bị một nhóm thiếu niên quăng đá trúng vào người, gục ngã tại chỗ nên được dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã bắt giữ một nghi can trong đêm 6-2.



Theo L.Trường (NLĐO)