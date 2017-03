Một học sinh chết đuối khi tắm biển

Lúc 13g30 chiều nay (28-4), thi thể em Phạm Hùng Phi (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT- THCS Võ Thị Sáu, huyện Tuy An, Phú Yên) đã được tìm thấy sau gần hai ngày mất tích trên vùng biển thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.