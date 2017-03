Một học sinh lớp 12 là nghi can 8 vụ cướp giật

Được biết Phúc là học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở Vĩnh Long. Phúc bị bắt khi đang thực hiện vụ cướp thứ tám trên quốc lộ 1A. Công an đã thu giữ tang vật là 12 ĐTDĐ, một iPad, năm bộ thiết bị 3G… và đang mở rộng vụ án.

Trước đó, sáng 20-3, chị TTTN, nhân viên một công ty viễn thông, đi xe ngang qua địa bàn xã Song Phú, huyện Tam Bình thì Phúc đi xe tay ga ép xe chị N., giật chiếc túi xách của chị N. rồi bỏ chạy. Từ thông tin nạn nhân trình báo và mô tả hình dạng, phương tiện gây án, Công an huyện Tam Bình phối hợp lực lượng CSGT, công an các xã tổ chức chốt chặn, truy tìm nghi phạm. Đến trưa cùng ngày, công an phát hiện Phúc và tang vật là chiếc túi xách của chị N., bên trong chứa nhiều hộp thiết bị 3G, tiền mặt trên 1 triệu đồng.

Qua lời khai ban đầu, Phúc thừa nhận từ đầu tháng 3-2014 cho đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt bảy vụ cướp giật túi xách người đi đường.

