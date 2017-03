Một học sinh tử vong do sập tường bể bơi

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 18-4, hàng chục em học sinh đang tắm tại bể bơi thuộc thôn Cung Thượng thì bức tường của bể bơi bất ngờ đổ sập. Thời điểm đó, do bất ngờ, một số học sinh không kịp né tránh. Một em học sinh lớp 4 bị tường đè trúng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Yên Lạc nhưng đã tử vong.

Theo ông Hưng, khi nhận được tin vụ tai nạn, công an xã Bình Định đã có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do có người tử vong nên công an xã đã báo cáo công an huyện Yên Lạc để điều tra làm rõ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc cho biết em học sinh bị nạn đã tử vong trước khi đến được bệnh viện. Nguyên nhân được xác định là do tường bể bơi đổ sập đè xuống, em không kịp thoát thân nên đã bị ngạt nước.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, chủ bể bơi đã bỏ trốn.