Một hướng dẫn viên người Nga bị cướp đâm trọng thương

Du khách Nga tại Nha Trang.

Theo anh Arachom khoảng 22h30’ tối 26/2, trong khi đi dạo trên đường Pasteur (Nha Trang) cùng 2 nữ du khách Nga, bỗng một thanh niên Việt Nam khoảng 17,18 tuổi bất ngờ giật giỏ xách của nữ du khách cùng đi là Olga (25 tuổi) và bỏ chạy.

Thấy vậy, Arachom đuổi theo giành lại túi xách, túm được chiếc áo gió của tên cướp giật đang mặc. Ngay lập tức, tên cướp liền dùng dao đâm vào hai cánh tay Arachom túi bụi. Sau đó, đối tượng leo lên xe gắn máy do một tên khác chờ sẵn, vọt mất, bỏ lại con dao và chiếc áo gió mà Arachom còn giữ được.

Sau đó, một số người dân kéo đến và báo công an địa phương. Archom cho biết, anh bị đâm nhiều nhát và đã phải đến bệnh viện để băng bó vết thương.

Trung tá Trần Văn Minh - trưởng Công an phường Xương Huân (TP Nha Trang) xác nhận anh Moskalyuk Artem có trình báo vụ việc trên và công an phường cũng nhận được tang vật là một con dao rọc giấy do Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển giao sau khi xử lý hiện trường.

Ông Minh nhận định khả năng kẻ giật đồ định dùng con dao trên để cắt quai túi xách cho dễ giật, còn anh Moskalyuk Artem bị thương trong lúc giằng co với tên này.

Vụ việc đã được Công an phường Xương Huân báo cáo để Công an TP. Nha Trang xử lý.

Theo Trịnh Anh (Dân trí)