Một kiểm lâm bị lâm tặc ngang nhiên chém gãy tay

Anh Chánh bị hành hung khi đang cùng Trưởng công an xã Lản Nhì Thàng bắt giữ một lâm tặc vận chuyển trái phép hai bộp gỗ đinh hương.



Anh Chánh kể rằng, nhận được tin báo của nhân dân, anh đã cùng anh Him, Trưởng Công an xã Lản Nhì Thàng đi chắn đường và bắt được một đối tượng vận chuyển trái phép hai hộp gỗ đinh hương bằng xe máy. Khi hai anh tiến hành lập biên bản yêu cầu đối tượng khai tên tuổi, địa chỉ… các đối tượng nhất định không khai mà liên tục gọi điện thoại. Một lúc sau, hai đối tượng lạ mặt cầm dao, búa đinh, gậy sắt đến, tự nhiên chặt dây chằng hai hộp gỗ, hòng lấy xe máy tẩu thoát.



Anh Him ra ngăn lại liền bị một đối tượng chỉ thẳng dao vào mặt “chúng mày chả là cái gì cả”. Đối tượng còn lại lao vào, vung búa đập xuống đầu anh Him nhưng anh Him tránh được.



Anh Chánh xông vào can ngăn liền bị một đối tượng từ phía sau, bất ngờ đánh thẳng vào gáy, khiến anh Chánh gục ngã. Anh Chánh mở mắt nhìn lên, lờ mờ thấy đối tượng thứ hai lao vào chém. Anh Chánh giơ tay ra đỡ… rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, anh Chánh không còn thấy hai đối tượng hung hãn và chiếc xe máy trở gỗ lậu đâu nữa. Chỉ còn lại tang vật là hai hộp gỗ đinh hương… Rồi anh Chánh được người thân, bà con dân bản đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu.



Anh Chánh nhận định, đối tượng vận chuyển gỗ là người dân trong xã Lản Nhì Thàng, đi chở gỗ thuê. Còn hai đối tượng lạ mặt là người nơi khác đến…



Theo thông tin từ Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, hiện anh Chánh đã tỉnh táo có thể trò chuyện được bình thường. Anh Chánh đã bị đa vết thương, trong đó tay phải bị gãy hở… Anh Chánh đã được khâu cầm máu, điều trị bảo tồn bằng phương pháp bó bột…



Từ đêm hôm qua đến nay, anh Chánh đã nhận được sự quan tâm động viên của nhiều bà con dân bản và đại diện lãnh đạo cơ quan đến thăm.



Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp, khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ.





Theo Nguyễn Công Hải (TTXVN)