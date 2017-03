​Một kiểm sát viên bị chém tại nhà riêng

Vụ việc xảy ra vào tối 1-2. Theo đó, khoảng 18g30, ông Trung đang ở nhà riêng tại ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Long An thì nghe tiếng người gọi cửa.

Khi ông vừa bước ra ngoài thì một trong hai người bịt mặt bất ngờ vung dao chém thẳng vào người ông.

Ông Trung đưa tay trái lên đỡ và chạy thoát được vào trong nhà tri hô kêu cứu, hai người bịt mặt trên nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Ông Trung được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt gân ở cẳng tay trái. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra truy bắt hung thủ và động cơ gây án.

