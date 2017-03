Một lái xe ôm bị cướp, giết dã man

Nạn nhân được xác định là ông Trần Đình C. (44 tuổi, ngụ quận 8, tạm trú quận Bình Tân). Rạng sáng 11-1, bà PTTM trên đường đi làm về ngang qua đường Lê Đình Chi thuộc địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì phát hiện một thi thể nam nằm bên đường. Bà M. tiếp cận thì phát hiện nạn nhân đã tử vong và trên người nạn nhân có rất nhiều vết dao đâm. Bà M. vội trình báo với công an địa phương.

Được biết ông C. hằng ngày đậu xe ở khu vực cầu Tân Tạo, quận Bình Tân để đón khách. Cơ quan điều tra đến nay nhận định ông C. khả năng bị đối tượng thuê xe ôm trong đêm và điều đến khu vực vắng vẻ ở huyện Bình Chánh, rồi dùng dao thủ sẵn trong người ra tay sát hại ông C. để cướp.