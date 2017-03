Một lãnh đạo tòa bị tố “nhận quà” hàng chục triệu đồng

Trong khi giải trình của người bị tố cáo là không có nhận quà, thì người tố cáo cho biết khá chi tiết về chuyện lãnh đạo tòa “nhận quà”…



Chúng tôi lần theo đơn tố cáo đã tìm đến ông C.V.N và bà C.T.T cùng ngụ ấp 1, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, qua trao đổi được biết người mà hai người nói trên tố cáo là ông H. (lãnh đạo Tòa án huyện Hồng Ngự) đã “nhận quà” trong vụ tranh chấp đất đai của gia đình.



Theo trình bày của bà C.T.T, năm 2009 gia đình có tranh chấp quyền sử dụng đất, vụ việc được chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự khá lâu nhưng chậm đưa ra xét xử. Để vụ án được đưa ra xét xử, gia đình phải trả tiền hai lần mua 2 cây mai trị giá hàng chục triệu đồng để “biếu” cho lãnh đạo Tòa án huyện Hồng Ngự.



Tuy nhiên, khi vụ án được đưa ra xét xử và tuyên án, gia đình thua kiện. Do Hội đồng xét xử đã bỏ qua những chứng cứ có lợi nên gia đình cho rằng bị vị lãnh đạo này lừa và gửi đơn tố cáo đến ngành chức năng tỉnh về hành vi nhận hối lộ của lãnh đạo Tòa án huyện.



Theo ông Ngô Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự, huyện đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh, thẩm tra theo nội dung đơn tố cáo. Hiện nay, do tập trung chống lũ nên Huyện ủy chưa họp Ban Thường vụ để nghe kết quả báo cáo thẩm tra, xác minh và bước đầu kết luận vụ việc.



Ông Cảnh cũng cho biết thêm, giải trình của lãnh đạo Tòa án huyện không thừa nhận việc nhận quà trong xét xử vụ án, hai cây mai là do bạn bè tặng. Tuy nhiên, việc cán bộ nhận quà có giá trị cao mà không báo tổ chức, đặc biệt là nhận quà của đương sự có liên quan trong vụ án là sai.



Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh vụ việc, quan điểm của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh là không bao che, tùy vào kết quả xác minh sẽ có hình thức xử lý cụ thể.



Theo Dũng Chinh (Đồng Tháp Oline, NLĐ)