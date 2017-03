Một lao động người Việt bị cướp sát hại ở Angola

(PLO) - Ngày 24-9, người thân anh Nguyễn Văn Thế (37 tuổi, quê ở xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, lao động quê Hà Tĩnh và Nghệ An ở Angola báo về chính quyền địa phương và người thân: anh Thế đã tử vong ở Angola do bị cướp sát hại.