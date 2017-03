Một mình đóng 3 vai tống tiền hàng xóm, dọa tung clip sex

"Mặt nạ da người"

Với vở kịch do mình dựng nên, Nguyễn Thị Thùy một lúc đóng 3 vai: kẻ tống tiền, người trung gian và cô hàng xóm tốt bụng



Với cái tên giả là Nguyễn Thị Lan (SN 1988, trú tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Thùy theo không Nguyễn Thanh Tịnh về ở tại nhà Tịnh ở xóm 4, xã Xuân Hòa, Nam Đàn (Nghệ An) từ cuối năm 2012. Vốn là kẻ siêng ăn nhác làm, suốt ngày Thùy chỉ nằm ở nhà nhắn tin chát chít. Chán, Thùy mon men sang nhà hàng xóm của Tịnh chơi.

Hàng xóm sát vách nhà Tịnh là chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1968), chồng mới mất, có hai cô con gái, đứa học đại học, đứa đang học cấp 3. Biết chị Hiên là người sùng đạo, đang cần người làm lễ cúng nhân dịp giỗ đầu chồng, Lan (tức Thùy) sốt sắng nhận lời. Lan hứa với chị Hiên sẽ tìm thầy mo nổi tiếng ở Thanh Hóa cúng cầu siêu cho chồng với tiền công 50 triệu đồng.



Sau khi đưa trước cho Lan 25 triệu, chị Hiên yên tâm chờ đến ngày thầy cúng làm lễ. Đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy Lan rục rịch gì, chị Hiên giục thì Lan bảo thầy nổi tiếng, phải sắp xếp lịch rất khó, hơn nữa là người dân tộc nên sợ đến cúng chị Hiên cũng không hiểu gì. Khi chị Hiên bảo sẽ mời người phiên dịch hộ, Lan ậm ừ cho qua.

Vài ngày sau, Lan đưa tới cho chị Hiên 4,6 triệu đồng và cho biết, đây là số tiền dư, số còn lại Lan mua sắm lễ lạt để mời thầy nhưng thầy không tới được. Vì nghĩ chuyện tâm linh nên chị Hiên bỏ qua, không đòi Lan phải trả lại số tiền trên.

Thấy chị Hiên dễ lừa, Lan nghĩ ra kế mới để moi tiền người đàn bà tội nghiệp này. Trong vai một con nghiện, Lan nhắn tin tới số điện thoại của chị Hiên và thông báo hiện đang có trong tay 2 tấm ảnh khỏa thân cùng clip sex mà con gái chị là nhân vật chính.

“Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là người nào đó đùa ác ý nên cũng không quan tâm. Nhưng số điện thoại đó cứ liên tục nhắn tin vào máy tôi, có ngày gần 50 tin nhắn với nội dung trên và đòi 30 triệu. Các con tôi khẳng định không có chuyện đó nhưng bực mình nên tôi gọi vào số đã nhắn tin cho mình nhưng không thấy ai bắt máy.

Chị Nguyễn Thị Hiên vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa trải qua.



Đến khi số đó tiếp tục nhắn tin tới, bảo là nghiện nặng, đang rất cần tiền. Nếu không chịu đưa tiền, hắn sẽ bỏ ma túy vào túi sách của cô con gái đang học ở dưới Vinh để công an bắt hoặc cho xã hội đen ở Hải Phòng về chặt tay, chân các cháu thì tôi hoảng sợ thật sự. Lúc này, hắn đòi nâng tiền lên 50 triệu, rồi 100 triệu. Sợ quá, tôi liền báo công an nhờ can thiệp”, chị Hiên cho biết.

Trong thời gian đó, Lan liên tục sang nhà chị Hiên chơi, tỏ vẻ quan tâm, hỏi han xem có chuyện gì không. “Có lần, tôi vừa đi ra ngoài về, các con không có nhà thì Lan tới và bảo, lúc tôi không có nhà, một tên nghiện đến tìm và va phải Lan, làm rơi một cái phong bì. Trong phong bì có ảnh không hay của con gái tôi nhưng khi tôi đề nghị xem bức ảnh thì Lan không cho, bảo không nên xem”.

Quá sợ hãi, bởi vậy khi đối tượng nhắn tin yêu cầu cầm 50 triệu xuống một địa điểm ở TP Vinh để giao tiền, chị Hiên quýnh quáng đi vay mượn. Thế nhưng, tới địa điểm như đã hẹn thì nhận được tin nhắn “Tôi đang phê ma túy, không tới nhận được” rồi yêu cầu chị Hiên về, sẽ hẹn địa điểm sau.

Hôm nào chị Hiên có việc phải đi khỏi nhà một lúc, đến khi về, lần nào Lan chạy sang thông báo có tên nghiện tới tìm. Mấy ngày sau, Lan nói thẳng là đối tượng nghiện đó nhờ Lan làm trung gian để nhận tiền và sẽ trả lại ảnh cũng như clip sex cho chị Hiên. Thậm chí, Lan còn đóng vai một người hàng xóm tốt bụng, liên tục động viên chị Hiên và cho biết quen nhiều giang hồ ở Hải Phòng, nếu cần thiết sẽ nhờ can thiệp giúp nhưng với điều kiện không được báo công an.

Chỉ đến khi Lan trong vai người trung gian giúp “đối tượng nghiện” nhận 50 triệu đồng từ chị Hiên bị lực lượng công an huyện Nam Đàn bắt quả tang, chân tướng của kẻ tống tiền và cô hàng xóm tốt bụng mới được hé lộ. Thực chất, Lan chẳng có hình ảnh hay clip sex nào cả, chẳng qua đây chỉ là một màn kịch do Lan dựng lên để nhằm chiếm đoạt tiền của người hàng xóm mà thôi.

Cô con dâu “đại gia”

Không chỉ lừa đảo, tống tiền và chiếm đoạt một số tiền lớn của hàng xóm mà Nguyễn Thị Thùy còn dựng lên một màn kịch lừa cả chồng và mẹ chồng “hụt”.

Bà mẹ chồng "hụt" Lê Thị Thúy cũng một phen mừng hụt nghĩ mình sắp có đứa cháu đích tôn do Thùy sinh ra



Tự hạ tuổi mình xuống 5 năm để “tam hợp”, Thùy tiếp cận Nguyễn Thanh Tịnh với cái tên giả là Lan trong thời gian Tịnh làm công nhân ở Ninh Bình. Khi Tịnh quyết định chuyển về Vũng Áng (Hà Tĩnh) để làm việc thì Thùy tuyên bố sẽ chia tay. Cuối năm 2012, nghe phong phanh Tịnh có bạn gái mới, Thùy tìm về tận nhà và ở lỳ nhà Tịnh để “ăn vạ”.

Thùy tự vẽ cho mình một bỏ bọc hoàn hảo, rằng có bố làm chủ một cửa hàng bán xe máy ở Thanh Hóa, mẹ làm trong bệnh viện tỉnh và người em trai đang học Học viện Cảnh sát nhân dân. Ngoài ra, Thùy còn khoe người thân của mình làm công an hay đang sống bên Mỹ, rất giàu có. Vì yêu Tịnh nên Thùy trốn nhà vào Nghệ An để được gần người yêu.

“Nó bảo ở nhà nuôi 5 người làm nên không phải động chân động tay vào việc gì. Ở nhà tôi, nó cũng chỉ suốt ngày nằm ngủ, nhắn tin hoặc sang nhà hàng xóm chơi, thi thoảng mới đụng tay chân vào việc nhà. Mấy lần tôi nói gần nói xa để nó về nhà, ai thân con gái mà cứ đến ở lỳ nhà người ta nhưng nghe rồi nó cứ coi như không”, bà mẹ chồng “hụt” Lê Thị Thúy kể.

Nguyễn Thanh Tịnh đau đớn khi phát hiện ra chân tướng của cô vợ sắp cưới



Biết nhà bà Thúy đang “khát” đưa cháu đích tôn, Thùy báo tin mình đang mang thai với Tịnh. “Cô ta nghén y như thật, phải mất 10 ngày nôn ọe, cả trưa tôi cũng phải đi kiếm ổi để ăn rỡ. Ngay trước hôm bị bắt, cô ta còn bảo tôi chở xuống Tp Vinh để kiểm tra thai và cầm về một phiếu siêu âm và khoe là con trai, được gần 5 tháng”, Nguyễn Thanh Tịnh chua chát nói.

Trong suốt thời gian ăn dầm nằm dề ở nhà Tịnh, Thùy ít khi mó tay vào việc nhà, chỉ thỉnh thoảng đi mua ít thức ăn về cho “mẹ chồng” nấu. “Suốt ngày nằm ở nhà, nó cứ dính lấy điện thoại di động. Hễ thằng Tịnh động vào điện thoại là nó giật phắt lại. Đang nhắn tin, nếu ai đó vô tình nhìn vào, ngay lập tức nó cũng quay người đi”, bà Thúy cho biết thêm.

Nghĩ đến cảnh con người ta mang thai giọt máu của nhà mình, dù không ưng nhưng bà Thúy cũng ướm lời để gia đình 2 bên đi lại. Nhưng lạ một cái là dù đang mang bầu ở tháng thứ 5 nhưng Thùy luôn tìm cách trì hoãn để hai gia đình gặp gỡ, bàn bạc chuyện cưới hỏi. Chỉ đến khi chuyện Thùy nhắn tin, đe dọa tống tiền người hàng xóm bị lộ và cái bụng bầu giả cũng bị lực lượng chức năng bóc mẽ, gia đình bà Thúy mới ngã ngữa về cô con dâu “đại gia” của mình.

“Bi hài hơn là sau khi bị bắt, Nguyễn Thị Thùy vẫn ngoan cố không khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của mình. Đến khi nhận tội, cô ta lại khai Nguyễn Thanh Tịnh là đồng bọn. Nhưng theo điều tra của chúng tôi thì Nguyễn Thanh Tịnh không liên quan tới vụ án này. Sau đó, Nguyễn Thị Thùy tỉnh bơ “tại tôi bị bắt mà anh ta không thèm đến thăm nên đổ tội cho bõ ghét”, thiếu tá Hoàng Nghĩa Thanh - đội trưởng đội điều tra Công an huyện Nam Đàn cho biết.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)