Một mình gây ra 6 vụ cướp giật tài sản

Trong vòng chưa đầy nửa tháng, trên địa bàn TP Đồng Hới (Quảng Bình) liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản, nạn nhân của vụ việc đều là phụ nữ và đều xảy ra ở những đoạn đường vắng khi trời chạng vạng tối hoặc vào sáng sớm. Riêng trong ngày 8/7, liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp giật tài sản.

Từ những miêu tả đặc điểm về đối tượng của các nạn nhân, Công an TP Đồng Hới đã khẩn trương điều tra, truy xét và chỉ trong một thời gian ngắn, các trinh sát Công an TP Đồng Hới đã tóm gọn thủ phạm các vụ cướp giật đó là Hoàng Văn Long (29 tuổi, ở thôn 9, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) khi y đang chuẩn bị tiếp tục đi "ăn hàng".

Tại cơ quan điều tra, Long đã khai nhận chỉ vì thiếu tiền chơi cờ bạc, lô đề nên tìm cách cướp giật tài sản. Sau khi theo dõi thấy nhiều phụ nữ thường hay đi bộ thể dục vào buổi tối hoặc vào sáng sớm ở những quãng đường vắng, lợi dụng sự sơ hở, Long dùng xe máy giấu BKS áp sát giật tài sản rồi bỏ chạy. Với thủ đoạn này, bước đầu Long khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đồng Hới.

Hiện, Công an TP Đồng Hới đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Long về tội cướp giật tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, thông báo tìm những ai là nạn nhân của các vụ cướp giật hãy đến trình báo với cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới.





Theo Trần Tuấn (CAND)