Một năm hơn 700 người chết vì tai nạn tại TP.HCM

Ngày 17-1, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt với các cơ quan thông tấn báo chí để thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2017 và một số trọng tâm trong năm 2018 với sự chủ trì của Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM.



Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức khiến hai người thương vong. Ảnh: H.TÂM

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP cơ bản được đảm bảo tốt; đã kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo đó, trong năm 2017, Công an TP ghi nhận xảy ra 782 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 705 người, bị thương 208 người (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 103 vụ, giảm 93 người chết, giảm 43 người bị thương).

Tai nạn đường sắt xảy ra ba vụ, làm chết ba người. Va chạm giao thông đường thủy xảy ra 26 vụ (so với cùng kỳ năm 2016 giảm ba vụ); trong đó tuyến đường thủy đường bộ nội địa ghi nhận 12 vụ, không gây thiệt hại về người; tuyến hàng hải ghi nhận xảy ra 14 vụ, làm một người chết và một người bị thương.



CSGT đã phát hiện, xử lý 529.272 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; thực hiện quyết định xử phạt 370.727 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu hơn 259.974 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 77.969 trường hợp, tạm giữ 60.231 xe vi phạm.