Một ngày bắt ba vụ buôn bán ma túy

Ngày 2-6-2011, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Khánh Linh (ảnh, SN 1981, trú phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Văn Tài (SN 1987, quê huyện Phổ Yên, Thái Nguyên nhưng sống lang thang ở Hà Nội) và Hoàng Châu Tuấn (SN 1990, trú phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 31-5-2011, Công an phường Yên Phụ phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an quận Tây Hồ bắt quả tang Vũ Khánh Linh, Đặng Thế Phi (SN 1984, trú phường Yên Phụ, Tây Hồ), Vũ Khánh Phi (SN 1988, em trai Linh) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, trú phường Yên Phụ) đang sử dụng ma túy tổng hợp tại nhà Tuấn. Khám xét đối tượng, cơ quan công an thu được 4,863 ATS (một loại ma túy tổng hợp) và nhiều tang vật khác.

Mở rộng điều tra, 15 giờ 30 cùng ngày, Công an quận Tây Hồ bắt Nguyễn Văn Tài đang mang năm túi ketamin đi bán. Tài là một mắt xích rất quan trọng trong một đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn Hà Nội. Đến nửa đêm, tại trước cửa vũ trường Đêm Tây Hồ, một động lắc có tiếng mới bị triệt phá, các trinh sát tiếp tục bắt giữ Hoàng Châu Tuấn khi hắn mang bảy gói ketamin đi giao cho khách.

Được biết, đây là bước đột phá quan trọng trong kế hoạch đấu tranh với các đường dây mua bán ma túy tổng hợp tại Hà Nội.



Theo HỒ PHƯƠNG (CATP)