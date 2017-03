Một ngày đánh sập ba sòng bạc giáp tết

Bắt trường gà lộ thiên

Qua theo dõi, chiều 7-2, các trinh sát đội 5 PC45 cùng Công an huyện Bình Chánh ập vào trường gà đang hoạt động tại bãi đất trống ở ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tại đây công an bắt quả tang 17 người đang tổ chức đá gà và cá cược ăn tiền với nhau, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, gà đá… Qua xác minh trường gà này do Hải (chưa rõ lai lịch) và Quách Nhật Nam (36 tuổi, ngụ quận 10) đứng ra điều hành. Mỗi ngày thu hút 15-30 con bạc đến tham gia đá gà ăn tiền.

Theo lời khai của các con bạc thì Hải đứng ra tổ chức trường gà, làm trọng tài và trực tiếp lấy tiền xâu 10% sổ độ trong và 5% sổ độ ngoài. Riêng Nam có nhiệm vụ kéo cánh gà, tiền xâu thu được hằng ngày Hải và Nam chia đều cho nhau. Vào thời điểm lực lượng công an ập vào bắt quả tang, lợi dụng bãi đất trống xung quanh có nhiều lối thoát nên Hải đã kịp thời bỏ trốn, hiện cơ quan công an đang truy bắt.

Từ Bảo Châu, Hồ Văn Cảnh cầm đầu hai ổ cá độ bóng đá tại quán cà phê Hoàng và Hồng Ngọc. Ảnh: HT

Ổ cá độ trong quán cà phê

Đêm cùng ngày 7-2, trinh sát đội 5 PC45 phối hợp Công an quận 8 triệt phá một ổ cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê Hồng Ngọc (đường Phạm Hùng, phường 5, quận 8). Qua sàng lọc 51 người bị tạm giữ tại hiện trường, công an làm rõ có một nghi can tổ chức và 20 người tham gia cá độ. Ngoài ra có 30 người khác chỉ vào quán xem không tham gia.

Người đứng ra cầm cái cá độ là Hồ Văn Cảnh (52 tuổi, ngụ quận 2), đồng thời là chủ quán cà phê Hồng Ngọc. Cảnh mở các trận bóng đá trực tiếp cho khách xem, rồi móc với các con bạc cá độ trực tiếp. Mỗi con bạc đặt cược từ 500.000 đến 3 triệu đồng. Sau khi trận đấu kết thúc, Cảnh không chung chi tiền tại quán mà hẹn con bạc ra con hẻm bên cạnh quán để tránh bị dòm ngó. Mỗi ngày Cảnh ghi sổ cá cược với các con bạc số tiền 30-50 triệu đồng, thu lợi trên dưới 5 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, một tổ trinh sát khác của đội 5 PC45 đã bắt quả tang Từ Bảo Châu tổ chức cá cược bóng đá tại quán cà phê Hoàng ngay bên cạnh quán Hồng Ngọc. Trong số 22 người bị bắt quả tang tại đây có chín người khai nhận tham gia cá cược, còn 13 người khai chỉ vào xem. Riêng Châu khai nhận đã tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền tại quán từ khoảng một năm nay.

Mỗi lần các con bạc thường đặt cược từ 500.000 đến 6 triệu đồng, Châu không ghi phơi cho con bạc mà chỉ nhớ rồi ghi vào sổ. Sau khi kết thúc hiệp 1 hoặc cả trận đấu, Châu chung chi trực tiếp tiền thắng thua với con bạc ngay tại quán.

Tuy nhiên, Châu khai không phải là người đứng đầu ổ cá độ mà trên Châu là một “trùm” tên V. Theo thỏa thuận qua ngày hôm sau, Châu sẽ gặp V. giao dịch tính toán tiền thắng thua. V. cho Châu hưởng 5% trên tổng số tiền ghi được. Hiện công an đang truy xét bắt giữ V.