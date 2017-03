Một ngày, hai vụ cháy nhà trong hẻm

Khoảng 17 giờ chiều 22-4, hỏa hoạn xảy ra ở căn nhà 593A/1 Hậu Giang (phường 11, quận 6, TP.HCM) do bà Lê Thị An làm chủ. Căn nhà bà An cũng là kho chứa sơn cho một cửa hàng vật liệu xây dựng nên hàng loạt thùng sơn bị sức nóng của lửa khiến phát nổ. Những người dân trong hẻm mang nước, bình CO 2 tới ứng cứu đưa được hai người trong nhà bà An thoát khỏi đám cháy nhưng lửa bùng nhanh, lan rộng khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ bất lực.

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 6 đưa năm xe nước, gần 40 lính cứu hỏa tới hiện trường. Do mùi xăng, sơn và hóa chất nồng nặc buộc cảnh sát phải phong tỏa hai đầu tuyến đường Hậu Giang. Hàng chục hộ dân sống tại đây sợ hãi tháo chạy, di dời tài sản.

cảnh sát PCCC đang tiếp cận hiện trường căn nhà cháy tại hẻm 593 Hậu Giang (quận 6). Ảnh: XN

Cảnh sát chữa cháy đeo bình dưỡng khí, áo chống nóng tiến vào bên trong. Nhóm khác lên xe thang phun nước tứ phía ngăn lửa lan ra nhà dân. Hơn 30 phút sau đám cháy được khống chế.

Tại hiện trường, tầng trệt căn nhà 593A/1 bị hư hại. Hàng trăm thùng sơn, ba chiếc xe máy cùng tài sản, vật dụng sinh hoạt ở bên trong cháy rụi.

Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, căn nhà 195/96 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) bất ngờ phát tiếng nổ rồi bốc cháy. Khói đen nhanh chóng bao phủ khu vực khiến nhiều người dân hoảng sợ bỏ chạy. Theo chị Nguyễn Ngọc Phượng (nhà sát vách căn nhà bị cháy) kể lúc đó mọi người bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn rồi thấy khói bốc ngùn ngụt trên tầng lầu căn nhà 195/96. Người dân chủ động đập bể kính dãy cửa sổ trên lầu để phun nước, phun khí chữa cháy vào trong phòng. Khi đó dưới tầng trệt có một phụ nữ được cứu thoát ra ngoài. Sát vách căn nhà bị cháy có một trường mẫu giáo với nhiều trẻ em. Rất may lửa chưa kịp lan được khống chế kịp thời. Ngoài ra, căn nhà 195/96 có 3-4 phòng đang cho thuê trọ, lúc xảy ra cháy những người ở trọ đều đi vắng.

Nhận được tin, lực lượng PCCC quận 3 đã điều năm xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Người dân hiếu kỳ đứng kín trên đường Hoàng Sa, Trường Sa (quận 3) khiến giao thông ùn tắc hàng cây số. Đến khoảng 45 phút sau đám cháy cơ bản được khống chế. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy có thể do chập điện.