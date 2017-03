Một ngày với những người đang chuộc tội

Cách TPHCM 130km, Z30D, trại giam lớn nhất Việt Nam đón chúng tôi bằng dòng chữ “There is no sentiment more noble than humanship” - “Không có gì cao quý hơn tình người”.

Nơi đây, phía sau những bức tường là thế giới khép kín của hàng ngàn phạm nhân đang trong giai đoạn thi hành án. 24 giờ ở “Zét”, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện tình người cảm động. “VÀO TRẠI EM ĐƯỢC NHIỀU THỨ” Mới 7 giờ sáng trời đã nắng như đổ lửa. Từ trên tòa “bạch ốc” vốn là tổng hành dinh của Ban giám thị trại đã thấy từng tốp phạm nhân với trang phục sọc trắng đen đặc trưng, đang miệt mài làm việc. Nhóm san đất, làm đường, nhóm tích cực khơi thông dòng chảy cho con đập giữ nước tương lai thứ 2 của trại. Để tránh cái nắng gay gắt mùa hè, các phạm nhân bắt đầu một ngày lao động vào lúc sáng sớm, để khoảng 10 giờ trưa là về trại ăn cơm, nghỉ ngơi. Dưới chân con đập đang thi công, một phạm nhân tên Lê, thụ án 15 năm vì tội buôn ma túy tâm sự: “Em vào phân trại 1 được 3 năm rồi. Ở trại kỷ luật nghiêm lắm. Sáng dậy phải xếp mùng màn ngăn nắp, làm vệ sinh cá nhân phải nhanh gọn, sạch sẽ rồi tập thể dục. Sau khi dùng bữa, tùy lịch sắp xếp mà tốp đi lao động, tốp học nghề, tốp học văn hóa”. Lê khoe nhờ cán bộ dạy học mà đã biết viết thư thăm hỏi gia đình và biết đọc báo. “Thư viện ở trại có rất nhiều sách báo. Từ khi biết đọc, em hay lên thư viện lắm!”. Một bạn tù khác tên Hải, 24 tuổi, đã thụ án được 1/5 “đoạn đường” trong thời hạn cải tạo 5 năm vì tội tàng trữ tân dược gây nghiện trái phép, có thân hình vạm vỡ, rổn rảng nói: “Trước khi vào đây, em nghiện có cỡ. Mỗi ngày em đốt bạc triệu là chuyện thường. Khi em mới bị bắt, bà già khóc hết nước mắt vì nghĩ em sẽ tàn đời. Vào trại, mất tự do nhưng em được nhiều thứ quí lắm. Tiền không mua được đâu!”. Đã từng đặt chân đến giảng đường nhưng việc học sớm dở dang vì bị nàng tiên nâu mê hoặc nên Hải nói chuyện cũng có phần văn vẻ. Một đồng nghiệp tiếp nối câu chuyện dở dang với Hải: - Thứ gì tiền không mua được? - Sức khỏe đó anh! Lúc mới vào đây, em gầy sọm do bị cơn nghiện hành xác. Sau nhờ ăn uống, lao động, chơi thể thao điều độ nên em ăn được, ngủ được. Nhờ vậy mới tăng cân vậy đó!”. Hải vui một thì bà Mười - má Hải - vui gấp mấy lần. Hôm ghé trại thăm nuôi, thấy con có da có thịt, bà Mười cứ nắn lấy vai con, nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc. Bà bày tỏ niềm vui bằng câu chuyện của ngày hôm qua: “Tui bán sạch đồ đạc trong nhà, vay mượn tứ tung đưa hắn đi cai nhưng chẳng được. Khóc lóc, quì lạy năn nỉ hắn cũng chẳng xong. Thấy hắn mỗi lúc một teo tóp mà muốn chết đi được. Vào trại mà được như vầy thì nên vào lắm”. Nói rồi, bà quay sang đứa con trai út “do được cưng quá mà hư”, dặn dò: “Ráng cải tạo cho tốt đặng sớm về với má nghen con!”. “Lao động là một trong những phương cách giúp phạm nhân tìm lại giá trị của chính mình và là cơ hội để họ chứng tỏ quyết tâm cải tạo”. Sau những lời tâm sự, thượng tá Trần Duy Kha - Phó giám thị trại, cho biết: Z30D hiện có 7 phân trại với gần 8000 phạm nhân. Tất cả phạm nhân ở đây, ai cũng hiểu chỉ có lao động, học tập và cải tạo tốt là con đường ngắn nhất để sớm hòa nhập cộng đồng. Vì thế họ rất yên tâm cải tạo để làm lại cuộc đời. NHỮNG PHẦN THƯỞNG KHÔNG CÓ Ở NGOÀI ĐỜI Ở Z30D, mỗi phân trại đều có căngtin, sân bóng, thư viện, hội trường sinh hoạt riêng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, bao quanh và bên trong các phân trại, chúng tôi không thấy bóng dáng của những hàng rào kẽm gai, những bức tường bê tông xám xịt hay những gông cùm. Ở đây, cỏ cây hoa lá ngập tràn và các phạm nhân sau giờ phút lao động, học tập được tự do đi lại, vui chơi thể thao hoặc tập văn nghệ. Cách trung tâm chỉ huy trại đến 13km, phân trại 7 là điểm “xa xôi” nhất trong số các phân trại ở Z30D. Bao quanh và trong nội viên phân trại, đâu đâu cũng thấy cây cối, hoa cỏ. Bên trong nơi ở của phạm nhân rất gọn gẽ, sạch sẽ với tường trắng không dấu vết mạng nhện và nền được lót gạch bông láng o, mát rượi. Mỗi phòng có từ 40-60 phạm nhân và được trang bị một tivi 25in. Trung tá Nguyễn Văn Thêm, chỉ huy trại đón chúng tôi bằng những thông tin cơ bản: Trại có 876 phạm nhân. Hầu hết là những người mắc các tội liên quan đến ma túy. Hôm ấy, chúng tôi bắt gặp một hình ảnh rất nhân văn. 8 giờ sáng, trước hội trường phân trại có hàng chục phạm nhân đang ngay ngắn xếp hàng chờ đến lượt mình gọi điện thoại về thăm gia đình. Một phạm nhân tên Minh, 37 tuổi, bị xử 7 năm tù vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”, cho biết: Mỗi tháng, những phạm cải tạo tốt sẽ được cho phép gọi điện thoại về nhà một lần. Thời gian được phép gọi điện từ 3-5 phút. Với những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cải tạo tốt sẽ được thưởng thêm thời gian đàm thoại. Trong khi các bạn tù đang háo hức chờ đến lượt mình “alô” thì phạm nhân Huỳnh Mỹ vừa sung sướng, vừa hồi hộp vì “vợ em sắp lên thăm nuôi”. Mỹ khoe nhờ cải tạo tốt nên lần này được sắp xếp cho gặp vợ ở nhà hạnh phúc. Đó là một căn phòng nhỏ ấm cúng nằm tách biệt dành cho những phạm nhân nam (hoặc nữ) mang trọng tội, có thời gian cải tạo lâu. Trung úy Dương Thế Trạc, cán bộ giáo dưỡng, lý giải: “Theo qui định, thời gian để phạm nhân nam (hoặc nữ) gặp gỡ vợ (hoặc chồng) là 24 giờ. Tuy nhiên, nếu phạm nhân cải tạo tốt và xét điều kiện, hoàn cảnh (vợ hoặc chồng ở quá xa do hoàn cảnh khó khăn nửa năm hoặc một năm mới ghé thăm một lần) mà Ban giám thị tăng thêm giờ hạnh phúc, nhưng tối đa không quá 48 giờ”. Ngoài những món quà như “thưởng” giờ thăm nuôi, thời gian đàm thoại và những giây phút đầm ấm vợ chồng trong nhà hạnh phúc. Thỉnh thoảng họ còn được hưởng những phần quà giá trị bội phần. Đó là được lãnh đạo xem xét cho giảm án hoặc đề nghị Chủ tịch nước đặc xá vào những ngày lễ lớn trong năm. Nhưng những phần thưởng dành cho phạm nhân cải tạo tốt vẫn chưa hết. Tại Z30D có một bản sao Đền Hùng do chính các phạm nhân có tâm và lòng hướng thiện xây dựng. Thượng tá Trần Hữu Thông, giám thị trại cho biết: Hằng năm, vào ngày 10-3 (giỗ tổ vua Hùng), sẽ có 10-15 phạm nhân có thành tích cải tạo và tu dưỡng tốt nhất được Ban giám thị chọn đưa đi dâng hương Quốc tổ. 24 giờ ở Z30D, chúng tôi ghi nhận được tình người sâu lắng giữa những cán bộ quản giáo và phạm nhân, đồng thời cảm nhận sâu sắc giá trị của lòng nhân ái và cả khát khao nỗ lực làm lại cuộc đời, được sống có ích của những cuộc đời lầm lỡ. ANH DŨNG - (Theo CATP)