Một nghệ nhân ẩm thực bị giết hại tại nhà riêng

Vào khoảng 9h sáng ngày 15-9, tại một nhà vườn thuộc khu Phương Lưu 9, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Phạm Văn Can, 68 tuổi, nghệ nhân hàng đầu của Hải Phòng về nấu bếp.

Ông Can có hộ khẩu thường trú tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, ông Can nằm gục trên vũng máu gần cửa ra vào. Trên người có 8 vết chém quanh khu vực lưng, vai, cổ dẫn đến tử vong tại chỗ. Trong nhà, đồ đạc có sự xáo trộn. Trên bàn ăn, có hai bát mỳ tôm ăn xong chưa kịp dọn.

Ngôi nhà nơi người đầu bếp nổi tiếng bị giết

Theo lời hàng xóm, ông Can về đây trông coi nhà cửa cho cậu con trai được khoảng 4 năm. Vì ông làm nghề nấu bếp giỏi nên thi thoảng có thấy nhiều đệ tử đến đây chơi. Trước đêm xảy ra án mạng, khoảng nửa đêm hàng xóm có nghe thấy tiếng một ai đó gọi ông Can. Sau đó, họ cũng không bận tâm nữa vì nghĩ khách của ông Can đến chơi.

Người dân bàng hoàng khi nghe tin vị nghệ nhân tài ba bị giết hại dã man

Ông T, hàng xóm gần nhà ông Can cho biết: Khoảng 1 tuần nay, họ có thấy một thanh niên nói giọng miền Nam hay đi lại với ông Can và tỏ ra rất gần gũi, thân thiết.

Hiện công an quận Hải An đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm.

