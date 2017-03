Một người chết cháy nghi do tự thiêu

Trước đó khoảng 7 giờ sáng 22-12, người dân ở gần chân cầu số 3 đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình hoảng hốt phát hiện có một người đàn ông đang bốc cháy. Nhận được tin báo, công an phường 3, công an quận Tân Bình xuống hiện trường phát hiện một người đàn ông đang nằm dưới chân cầu có lửa bốc cháy trên người. Lập tức công an dùng bình chữa cháy dập tắt lửa và đưa người này đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được nhiều tang vật gồm một xô nhựa có mùi xăng, một vỏ bình nhựa, một đôi dép, một khẩu trang đều đã bị cháy xém.