Theo Nguyễn Phúc (TNO)

Khi phát hiện, nạn nhân bị chiếc xe máy đè lên người. Danh tính nạn nhận được xác định sau đó là Nguyễn Văn May (ở thôn Phú Ngạn, xã Cam Thanh).Ngay sau đó, Công an H.Cam Lộ có mặt xử lý vụ việc.Được biết, ngày 6.7, anh May đi dự đám tang người thân và gặp nạn trên đường về nhà.