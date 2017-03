Một người chết, một người đứt tay và tai vì nổ đạn

Khoảng 9h10 sáng 2/7 tại khu Gò Lớn trên lưng dồi Dòng Bằng ở thôn Phú Lương, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên đã xảy ra một vụ nổ trái đạn.

Theo những người dân địa phương, trong lúc chăn bò, cháu Nguyễn Đình Tiên, 14 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, xã An Phú nhặt được quả đạn M79. Do thiếu hiểu biết nên cháu Tiên đập quả đạn này và đã gây ra vụ nổ.



Hậu quả, cháu Tiên tử nạn tại chỗ, cháu Trương Minh Thẩn, 14 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Trần Phú, xã An Phú ngồi cạnh đó bị mảnh đạn văng trúng gây đứt bàn tay trái, đứt tai trái và đã được bà con trong xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cơ quan CSĐT điều tra và Ban chỉ huy quân sự TP Tuy Hòa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Một số người dân địa phương cho biết, trước đó có người đã nhìn thấy quả đạn này nhưng không báo cho chính quyền biết để thu hồi và xử lý.

Theo Hương Huyền (Bee)