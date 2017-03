Một người đàn ông bị chém tại nhà nhân tình

Ngày 28/5, Công an huyện Thanh Trì cùng Công an Hà Nội đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Phạm Văn Đường (56 tuổi). Theo một cán bộ điều tra, cơ quan công an đã xác định nghi phạm gây án và đang truy tìm.

Khu trọ nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Quốc Thái

Tối 26/5, ông Đường bị trọng thương trong căn phòng trọ tuềnh toàng ở xã Tam Hiệp (Thanh Trì). Máu loang khắp nhà. Trên người nạn nhân có vết chém sâu ở cổ. Nhà chức trách xác định, ông Đường đã bị sát hại.

Căn phòng xảy ra sự việc nằm ở cuối dãy trọ, trước mặt là bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm. Theo quan sát của PV, trên cánh cửa phòng được ghép sơ sài bằng ván mỏng có nhiều vệt máu.

Một người hàng xóm cho biết, ông Đường sống cùng người tình kém 21 tuổi ở đây. Bà kể, tối 26/5 ông Đường sang nhà bà chơi và trò chuyện rất vui vẻ. Khi gia đình dọn cơm ăn thì ông ra về. Chỉ 2 phút sau bà nghe tiếng kêu thất thanh: "Cứu nhà cháu với”.

Cả nhà bà chạy ra thì thấy ông Đường nằm gục ngay trước cửa nhà, tay trái ôm chặt lấy cổ phía bên phải. Bên cạnh, người tình đang kêu khóc và ngồi ôm “chồng”. "Dù bị trọng thương nhưng ông Đường vẫn cố nhờ người lấy khăn bịt vào vết thương", bà hàng xóm nhớ lại.

Cô người tình và hàng xóm dùng chính ôtô ông Đường thường sử dụng để chở đi cấp cứu. Đến Bệnh viện Bạch Mai được khoảng 15 phút, nạn nhân 56 tuổi này đã tử vong. Từ khi xảy ra sự việc, người tình của ông không về nơi trọ.

Theo những người sống xung quanh, ông Đường đã có vợ và 4 con ở quê. “Vài ngày ông ấy ở quê, vài ngày ở đây, thường đỗ ôtô trước cửa", một người nói.

Theo Nam Anh (VNE)