Một người đàn ông bị trâu húc chết sau buổi cày

Chiều 11/12, ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng công an xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy một vụ tai nạn thương tâm do bị trâu húc chết. Nạn nhân là ông Hoàng Viết Nam (SN 1962, trú ở xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).



Theo đó, vào sáng sớm 11/12, ông Nam sang nhà hàng xóm mượn con trâu đực để đi cày đất. Đến gần trưa cùng ngày, lúc xong buổi cày, ông Nam đứng phía trước dắt mũi để trâu đi gặm cỏ tại bờ ruộng thì bất ngờ con trâu này lao tới dùng sừng húc thẳng vào người ông Nam.



Vì bị con trâu tấn công bất ngờ nên ông Nam gục ngay tại ruộng, với nhiều vết thương nặng của sừng trâu chọc vào người. Mặc dù được bà con hàng xóm và người thân phát hiện đem đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ (Nghệ An) nhưng do vết thương quá nặng nên ông Nam đã tử vong trên đường đi cấp cứu.





Theo Nguyễn Hải (An ninh Thủ đô)