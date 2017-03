Một người đàn ông chết bên vệ đường

Theo ông Hồ Quang Tâm, Công an viên xã An Mỹ, nạn nhân là Đoàn Trung Quốc (SN 1985), trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Tại hiện trường, thi thể anh Quốc nằm cạnh miệng cống qua quốc lộ 1, đầu đội mũ bảo hiểm, nằm quay về hướng Nam, cách chiếc xe máy khoảng 3 m. Theo quan sát của phóng viên, trên mặt đường có một cái quẹt ga, một gác chân sau xe bằng sắt và cao su bọc ngoài nằm dưới chân cọc tiêu trên mặt cống có dấu va quẹt. Nhận định ban đầu cho biết có khả năng vụ tai nạn xảy ra vào tối 31-8. Trước khi lao xuống hố, xe anh Quốc lưu hành theo hướng Nam - Bắc, đến đoạn đường trên đã va vào cọc tiêu bên phải đường. Công an huyện Tuy An và CSGT đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Theo PHƯƠNG NAM (Phú Yên Online)