Một người đàn ông tử vong khi đi bấm huyệt

Theo đó, buổi trưa ngày 21-7, ông Luyện đã đến nhà ông Hoàng ở tổ 14, phố Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình để trị liệu theo phương pháp bấm huyệt. Thầy lang điều trị cho ông Luyện là ông Bùi Quang Tiến (52 tuổi, trú tại quận 7, TP HCM). Ông Tiến mượn nhờ nhà ông Hoàng để chữa trị cho một số bệnh nhân.

Ngay sau đó, khoảng hơn 12h cùng ngày, cơ thể của ông Luyện đột ngột bị tím tái, khó thở. Ông Luyện được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Sau khi xảy ra sự việc nghiêm trọng trên, ông Tiến đã đến cơ quan công an để trình báo về sự việc.



Nhà ông Hoàng, nơi ông Tiến mượn địa điểm để bấm huyệt

Đến thời điểm hiện tại, việc lo hậu sự cho ông Luyện đã được gia đình tiến hành xong. Để thông tin vụ việc khách quan, PV đã tìm về địa phương nơi gia đình ông Luyện sinh sống. Tại đây, gia đình và người thân của ông Luyện từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại Ban công an xã Vũ Chính, một vị đại diện cũng từ chối cung cấp những thông tin liên quan đến sự việc với lý do: “PV lên công an thành phố tìm hiểu, chúng tôi bàn giao hồ sơ cho họ rồi”.

Trao đổi với PV, thiếu tá Cao Giang Nam, Phó trưởng công an TP Thái Bình, chỉ cho biết: “Vụ việc ông Luyện tử vong khi đi điều trị, chúng tôi đang trong quá trình điều tra, làm rõ”.

Tại nhà ông Hoàng ở phố Bùi Sỹ Tiêm, bà Hằng (vợ ông Hoàng) cũng đóng cửa không tiếp và cho rằng: “Việc này không liên quan đến gia đình chúng tôi”.