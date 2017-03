Một người nhập viện sau khi rời trụ sở công an xã

Theo Nguyễn Tuấn (TTO)



Theo gia đình nạn nhân, trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 18.6, sau khi xảy ra mâu thuẫn tại nơi ở, ông Lê Xuân Lục (60 tuổi, xóm 3, xã Hà Thượng, H.Đại Từ, Thái Nguyên) được đưa lên trụ sở Công an xã Hà Thượng để làm việc. Khoảng 9 giờ 30 phút, gia đình được công an xã gọi điện đến Trạm y tế xá xã Hà Thượng để đưa ông Lục đi cấp cứu.Anh Lê Xuân Quỳnh (29 tuổi, xóm 3, xã Hà Thượng, H.Đại Từ, Thái Nguyên) kể lại: “Khi đến trạm y tế xã thì thấy ông Lục đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nôn mửa liên tục, quần áo xộc xệch, trên đầu xuất hiện thương tích”. Đến 11 giờ, ông Lục được gia đình chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Đại Từ. Do sức khỏe yếu nên người thân lại tiếp tục đưa lên Bệnh viện đa khoa T.Ư Thái Nguyên cấp cứu.Chiều 22.6, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng (Bệnh viện đa khoa T.Ư Thái Nguyên), người trực tiếp điều trị và phẫu thuật cho ông Lục xác nhận, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khi tiến hành mổ não phát hiện có máu tụ dưới màng cứng ở bán cầu não bên phải. Sau 4 ngày điều trị, hiện sức khỏe ông Lục vẫn còn rất yếu, đang được điều trị tích cực thở máy và truyền máu, có nguy cơ tử vong cao.Trao đổi với PV, đại tá Ngô Tuấn Hải cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo từ phía gia đình nạn nhân, công an huyện đã tiến hành triệu tập Ban công an xã, người thân gia đình nạn nhân và nhân chứng liên quan để lấy lời khai, thu thập chứng cứ. Qua điều tra ban đầu, công an huyện xác định, ông Lục nhập viện “không phải do công an xã đánh”, còn nguyên nhân khiến nạn nhân nhập viện nguy kịch vẫn đang được tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.Trong khi đó, theo gia đình nạn nhân và một số nhân chứng khẳng định, trước khi được đưa lên trụ sở công an xã làm việc, tình trạng sức khỏe ông Lục vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo.