Một người nước ngoài dọa tự sát

Hồi 23h ngày 18/6, anh Nguyễn Văn Hùng, 44 tuổi, ở số 219, Hai Bà Trưng, Hải Phòng đưa một người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc có tên Huáng Zhì Tíng, 41 tuổi, lên phòng 206, khách sạn Cát Dài (229A - cùng phố Hai Bà Trưng) nghỉ.

Cho tới 1h ngày 19/6, Huáng Zhì Tíng bỗng cởi trần, leo qua cửa sổ phía mặt đường rồi đứng cheo leo ở gờ cửa cao tương đương nóc nhà 3 tầng. Trong trạng thái tinh thần không bình thường, Hoáng Zhì Tíng kêu to sẽ nhảy lầu.

Nhận được tin báo, Trung tá Đặng Thành Trung, Trưởng Công an phường sở tại cùng một số cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tìm mọi cách động viên người Trung Quốc trên từ bỏ ý định tự sát và giao cho gia đình anh Hùng rồi cùng khách sạn Cát Dài canh giữ Huáng Zhì Tíng nhưng Huáng Zhì Tíng vẫn tiếp tục ngồi ở cửa sổ suốt đêm.

Đến 7h cùng ngày, người Trung Quốc này tiếp tục leo ra vị trí hết sức nguy hiểm rồi bẻ đèn xenon (đèn quảng cáo) đâm nhiều nhát vào cổ.

Trước sự việc ngày một nghiêm trọng, Công an phường Cát Dài và Công an quận Lê Chân đã đề nghị Công an thành phố cử lực lượng CSCĐ, Cảnh sát PCCC và các lực lượng nghiệp vụ khác mang đệm hơi và xe thang cứu nạn đến thực hiện phương án cưỡng chế.

Khi lực lượng Công an theo xe thang tiếp cận Huáng Zhì Tíng thu hồi ống thủy tinh thì người Trung Quốc này đã giằng co và rơi xuống đệm hơi.

Công an phường Cát Dài đã đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Được các bác sĩ cứu chữa, hiện Huáng Zhì Tíng đã qua cơn nguy kịch. Công an quận Lê Chân đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc