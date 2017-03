Một người nước ngoài lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Chếc xe máy bị tông mang BKS 60T5-4252 do một người đàn ông khoảng 45 tuổi điều khiển.



Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 10 ngày 26- 6 trên đường ĐT743, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời gian trên, xe máy, mang BKS 60T5-4252 do một người đàn ông khoảng 45 tuổi điều khiển, lưu thông theo hướng từ ngã tư Nguyễn Du về vòng xoay An Phú. Khi xe lưu thông cách trạm thú phí An Phú khoảng 150 m thì bất ngờ người đàn ông cho xe quay đầu lại bất ngờ.

Đúng lúc này ô tô mang BKS 50LD-054.27 do người đàn ông quốc tịch Trung Quốc điều khiển chạy phía sau với tốc độ nhanh và đang trong tình trạng có hơi men nên đã tông vào xe máy. Cú tông mạnh khiến người đàn ông và xe máy văng xa 20 m.

Sau khi gây ra tai nạn, mặc cho nạn nhân bị thương nằm trên đường, người đàn ông Trung Quốc không chịu dừng lại mà tiếp tục rồ ga bỏ chạy. Quá bức xúc trước hành động trên, người dân đã nhanh chóng truy đuổi theo chiếc ô tô. Được khoảng 20 km thì ô tô này lao lên lề đường thì mới chịu dừng lại.



Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô bỏ chạy thì bị người dân truy đuổi và tóm gọn.

Cú tông quá mạnh nạn nhân bị chấn thương sọ não, đang nguy kịch.

Lực lượng chức năng cũng có mặt ngay sau đó để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những nhân chứng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.