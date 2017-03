Một người nước ngoài tử vong trong khách sạn với nhiều vết chém

Liên quan đến vụ án mạng này, hiện nay cơ quan điều tra đang truy tìm người bạn đồng hương ở cùng khách sạn với nạn nhân nhưng đã rời đi trước đó.

Trước đó vào khoảng 19 giờ tối 27-4, sau một ngày không thấy người khách ở phòng 102 đi ra ngoài hay kêu đồ ăn uống nên nhân viên khách sạn K (đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã tiến hành kiểm tra. Khi mở cửa phòng, nhân viên khách sạn hoảng hốt phát hiện người đàn ông thuê phòng tử vong ngay tại giường, xung quanh có rất nhiều vết máu.



Cơ quan chức năng phong tỏa khách sạn, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân

Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm tử thi và hiện trường để điều tra vụ án. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là anh Mohd Azhar Bin Abdull Wahab (33 tuổi, quốc tịch Malaysia) tử vong do bị nhiều vết chém ở đầu và vai. Xung quanh căn phòng có nhiều vết máu kéo dài từ nhà vệ sinh ra đến cửa phòng.