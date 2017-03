Một người Philippines bị đồng hương đâm chết

Nghi can Alexander Samot

Thông tin từ đội điều tra trọng án (đội 9) phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM, cho biết vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 31-1 (mùng 1 Tết Âm lịch), tại nhà trọ số 220/68C, Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Bình Thạnh. Vào thời điểm này, Rex và anh Rebutoc Roaldo Barilio (thường gọi là Bong, SN 1974) cùng ngồi chơi đánh cờ.

Trong quá trình chơi cờ, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng rồi lao vào đánh nhau. Sau đó, Rex xuống bếp lấy con dao chạy ra đuổi đánh anh Bong, và đâm một nhát vào lưng người đồng hương khiến nạn nhân ngã gục. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, Rex bèn gọi anh Michael Lanada Reyes cũng là một người đồng hương ở cùng nhà trọ, kêu chở đi khỏi nhà trọ để bỏ trốn.

Anh Michael không đồng ý chở đi, thì Rex dùng dao đe doạ khống chế, buộc anh Michael phải lấy xe gắn máy chở Rex tẩu thoát theo hướng mà nghi can yêu cầu. Theo Michael, khi ra khỏi nhà trọ một đoạn, thì Rex yêu cầu chạy chậm rồi nhảy xuống xe bỏ chạy bộ và mất dấu.

Riêng nạn nhân Bong được những người đồng hương ở cùng nhà trọ lập tức chở đi cấp cứu, nhưng nạn nhân được xác định là đã chết trước khi đến bệnh viện.

Được sự hướng dẫn của người thân, sau đó anh Michael đã đến công an trình báo về hành vi giết người của Rex. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu PC45 đã xác định Rex là nghi can giết nạn nhân Bong, nên ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can này. Cơ quan công an kêu gọi Rex sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng, hoặc ai biết nghi can này ở đâu thì gọi đến số điện thoại 08.38387414, liên hệ với đội 9 PC45 để cung cấp thông tin.

H.TUYẾT