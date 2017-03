Một người rải tiền rồi nhảy hồ tự tử

Người dân khu vực phố Hồ Đắc Di (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) đang bàn tán xôn xao trước việc một nam thanh niên cầm xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng phát cho từng người qua đường rồi chầm chậm bước xuống hồ Xã Đàn tự tử. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 3-9.

Qua xác minh, Công an quận Đống Đa cho biết đây là một vụ tự tử có chủ đích. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Hữu T. (30 tuổi, trú đường Đê La Thành, quận Đống Đa). Theo những người sống quanh hồ Xã Đàn, trước đó anh T. đã ngồi uống cà phê tại quán Valeto (số 11 phố Hồ Đắc Di) cạnh hồ vài tiếng đồng hồ. Sau đó anh mang một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng ra phân phát cho mọi người và để lại một xấp tiền (ước chừng 34 triệu đồng) trong quán. Khi thấy anh T. đến hồ, bỏ lại đôi dép rồi từ từ bước xuống, không ai nghĩ rằng anh tự tử. Đến khi một số người phát hiện thì anh T. đã ra khá xa bờ. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên mọi người không kịp can ngăn. Được tin báo, lượng cứu nạn cứu hộ, cảnh sát 113, công an địa phương đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến 9 giờ sáng 4-9, thi thể anh T. mới được tìm thấy vớt lên bờ. Ngay trong ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tiến hành mai táng.

Hồ Xã Đàn, phố Hồ Đắc Di, nơi anh Phạm Hữu T. tự tử. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Theo người nhà nạn nhân, anh T. có hai anh em, đều đã lập gia đình. Riêng anh T. đã có vợ và một con gái. Hàng xóm kể: “Tối qua vợ và con nó lên mạng đọc thấy có tin người đàn ông tự tử ở hồ Xã Đàn tại phố Hồ Đắc Di. Linh cảm chuyện chẳng lành, vợ nó cuống cuồng gọi điện thoại cho chồng nhưng không được nên đi tìm, ai ngờ…”. Cũng theo người nhà, anh T. mở tiệm cầm đồ đã lâu, công việc làm ăn suôn sẻ rất tốt, không có dấu hiệu vỡ nợ. Trước khi xảy ra vụ tự tử lạ lùng này, vợ chồng anh T. không hề có mâu thuẫn, cãi vã hoặc thù oán với ai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

NG.DÂN